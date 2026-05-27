Ανοίγει σήμερα η έκθεση «Echoes of Trees – Between Image and Verse»

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 11:11

Η έκθεση “Echoes of Trees - Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων - Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο», η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, ανοίγει τις πύλες της την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 19:00, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στον Στρόβολο.

Η βραδιά των εγκαινίων θα συνοδευτεί από μουσικό πρόγραμμα για τσέλο με τον Robertas Grod, ο οποίος θα ερμηνεύσει έργα των Johann Sebastian Bach, Gaspar Cassadó και Γιώργου Κάρβελλου.

Πρόκειται για μια έκθεση που συνδέει την τέχνη με την κοινωνική προσφορά, καθώς οι φωτογραφίες θα διατίθενται προς πώληση και μέρος των εσόδων θα ενισχύσει το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Στον εκθεσιακό χώρο παρουσιάζονται 66 φωτογραφικά έργα από 28 δημιουργούς, με κοινή θεματική τα δέντρα, τις ρίζες και τον κύκλο της ζωής. Οι φωτογραφίες «συνομιλούν» με την ποίηση, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία για το κοινό. Τα έργα παρουσιάστηκαν αρχικά στο πλαίσιο του Poetry MovesInternational Festival 2025, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Λευκωσία.

Η πρώτη ενότητα της έκθεσης, με τίτλο «PhOETRY III», παρουσιάζει τις 34 φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον ομώνυμο διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 500 έργα από διάφορες χώρες. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από το ποίημα που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσής της, ενώ παράλληλα προβάλλεται βίντεο με απαγγελίες ποιημάτων στις πρωτότυπες γλώσσες τους.

Η δεύτερη ενότητα, «Η ποίηση της εικόνας», ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή: Φωτογραφίες αποτέλεσαν το έναυσμα για τη δημιουργία νέων ποιημάτων από Κύπριους ποιητές. Τα ποιήματα παρουσιάζονται τόσο σε γραπτή όσο και σε ηχητική μορφή μέσα από τις φωνές των ίδιων των δημιουργών.

Τη διοργάνωση υπογράφουν ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και η ΑΗΚ, με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου. Την επιμέλεια έχει η Γιώργα Σολομώντος και την παραγωγή η GSA Cultural ProductionLTD.

Παρουσιάζονται έργα των:

Φωτογράφων:

Αλέξανδρος Γιωρκάτζης (Κύπρος) – Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Κύπρος) – Σίμος Χαραλάμπους (Κύπρος) – Ερατώ Καντούνα (Κύπρος) - Αλέξανδρος Σεμπάστιαν Κουννή (Κύπρος) - Ηλίας Λάμπρου (Κύπρος) – Θάνος Σαββίδης (Κύπρος) – Αλίκη Μεταξά Παναγή (Κύπρος) – Αλέκος Σωτηρίου (Κύπρος) – SeboughVoskeritchian (Κύπρος) – Γιάννος Ζαχαρίου (Κύπρος), Άλκης Δημητρίου (Κύπρος/Γερμανία) – AnastasiaPotekhina (Ρωσία/Κύπρος) – Νέλλη Τραγούστη (Ελλάδα/Γερμανία) – Χρήστος Μανουσάκης (Ελλάδα/Γερμανία) – Κώστας Σταμούλης (Ελλάδα/Γερμανία) – David Beecroft (Καναδάς/Γερμανία) – GuenayUlutuncok (Τουρκία/Γερμανία) – Farshad Broumand Gohar (Ιράν/Γερμανία) – Παναγιώτης Φταράς (Ελλάδα) – Παναγιώτης Καψάλης (Ελλάδα) – Μαρία Κλειδά (Ελλάδα) – Σταύρος Μακρίδης (Ελλάδα) – Παναγιώτης Τσαντήλας (Ελλάδα) - Jacky Martin (Γαλλία) – Wilma Westers (Ολλανδία) – Dirk Schimkat (Γερμανία) – Gerald Zoerner (Γερμανία).

Ποιητών:

Κυριάκος Χαραλαμπίδη, Νίκος Ορφανίδης, Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Βασίλκα Πέτροβα Χατζήπαπα, Έλενα Γεωργίου, Ρήσος Χαρίσης, Δάφνη Νικήτα, Ρωξάνη Νικολάου, Ειρήνη Αγγελίνα, Όλγα Οικονομίδου, Σταύρος Ξ. Πέτρου, Νικηφόρος Βρεττάκος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Rabindranath Tagore, Rainer Maria Rilke, Khalil Gibran, Joyce Kilmer, Margart Tod Ritter, Robert Desnos, Pablo Neruda, AntoniaPozzi.

Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00-14.00 & Σαββατοκύριακο: 12.00-15.00

Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2026

Είσοδος Ελεύθερη

