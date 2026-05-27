Διακόσιες κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 13:52
Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει επί σκηνής με την κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα, σε μια μοναδικήσυναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Διακόσιες κιθαριστές επί σκηνής πλαισιώνουν τη μοναδική φωνή της Γιώτας Νέγκα, σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει τις αυθεντικές μουσικές ρίζες με σύγχρονες εκφραστικές φόρμες. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει προσωπικές της επιτυχίες, αλλά και τραγούδια, σταθμούς της διαδρομής της, παρουσιασμένα μέσα από ενορχηστρώσεις που σέβονται την πρωτότυπη μουσική γραφή και ταυτόχρονα αναδεικνύουν μια φρέσκια, δημιουργική ματιά.

Τραγούδια που θα ταξιδέψουν το ακροατήριο σε γνώριμες μελωδίες Μεγάλων Δημιουργών όπως, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μάνος Λοΐζος , Θάνος Μικρούτσικος, καθώς και του Κύπριου δημιουργού Μάριου Τόκα.

Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αντώνης Κοΐζας

Διεύθυνση Ορχήστρας: Αντώνης Μυτακίδης

 

Πληροφορίες

Διακόσιες κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Ώρα: 20.30

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketmaster.cy & ACS Courier

Περισσότερες πληροφορίες: 99430654

 

 

 

