Ο Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 10:00

Μια λαμπρή εορταστική συναυλία στη Λευκωσία, με έργα Liszt και ευρωπαϊκούς συμφωνικούς χορούς, ολοκληρώνει το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ 2026.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, μια εορταστική συναυλία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο βιρτουόζο πιανίστα Κυπριανό Κατσαρή. Τη συναυλία διευθύνει ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μύρων Μιχαηλίδης.

Η συναυλία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς κυπριακής καταγωγής με διεθνή ακτινοβολία.

Το πρόγραμμα ανοίγει με την Αυγή στον Παρθενώνα του Σόλωνα Μιχαηλίδη, έργο στο οποίο το φως, η γαλήνη και η σταδιακή αποκάλυψη ενός τοπίου μετατρέπονται σε μουσική ατμόσφαιρα.

Ακολουθούν δύο εντυπωσιακά έργα του Franz Liszt, στα οποία ο Κυπριανός Κατσαρής θα αναδείξει τη δεξιοτεχνία, την ποιητικότητα και τη λαμπρότητα της ερμηνευτικής του τέχνης: η Φαντασία πάνω σε μοτίβα από τη σκηνική μουσική Τα ερείπια των Αθηνών του Beethoven και η Ουγγρική Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα.

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς παρουσιάζει μια πανδαισία γνωστών χορών του συμφωνικού ρεπερτορίου, με έργα των Charpentier, Massenet, Bizet, Brahms, Dvořák, Johann Strauss II, Σκαλκώτα και Robert Stolz. Βιεννέζικη κομψότητα, ουγγρική ενέργεια, σλαβικά χρώματα, γαλλική θεατρικότητα και ελληνικό ιδίωμα συνθέτουν μια λαμπρή μουσική διαδρομή.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Εμβατήριο των Ηνωμένων Εθνών του Robert Stolz, προσδίδοντας τελετουργικό χαρακτήρα στην εορταστική αυτή βραδιά.

Ο Μύρων Μιχαηλίδης

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Πρόγραμμα

Σόλων Μιχαηλίδης: Αυγή στον Παρθενώνα

Franz Liszt: Φαντασία πάνω σε μοτίβα από τη σκηνική μουσική Τα ερείπια των Αθηνών του Beethoven, S. 1

Franz Liszt: Ουγγρική Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα

Marc-Antoine Charpentier: Πρελούδιο από το Te Deum

Jules Massenet: Navarraise από τη σουίτα μπαλέτου Le Cid

Georges Bizet: Aragonaise από την όπερα Carmen

Johannes Brahms: Ουγγρικός Χορός αρ. 5

Antonín Dvořák: Σλαβικός Χορός αρ. 8, έργο 46

Johannes Brahms: Ουγγρικός Χορός αρ. 4

Antonín Dvořák: Σλαβικός Χορός αρ. 15, έργο 72

Johann Strauss II: Πόλκα Βροντή και Αστραπή, έργο 324

Johann Strauss II: Φωνές της Άνοιξης, έργο 410

Νίκος Σκαλκώτας: Κλέφτικος Χορός από τους 36 Ελληνικούς Χορούς

Robert Stolz: Εμβατήριο των Ηνωμένων Εθνών

Συντελεστές

Κυπριανός Κατσαρής, πιάνο

Μύρων Μιχαηλίδης, μουσική διεύθυνση

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Πληροφορίες

Λευκωσία: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 20:30

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α €30 / €25, Ζώνη Β €25 / €20

Προπώληση: cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν την έναρξη

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας. Δωρεάν είσοδος για άτομα με αναπηρίες.