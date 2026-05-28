CUTS 2026: Μνήμη, σώμα, πόλη και ταυτότητα στην έκθεση αποφοίτων του ΤΕΠΑΚ

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 15:15

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα που κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικές μεθοδολογίες, θεματικές και εκφραστικά μέσα.

Η έκθεση CUTS 2026 παρουσιάζει επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Καλών Τεχνών, σηματοδοτώντας μια μεταβατική στιγμή από το πλαίσιο των σπουδών προς τη μετέπειτα καλλιτεχνική και επαγγελματική τους πορεία. Λειτουργώντας ως πεδίο συνάντησης ανάμεσα σε όσα προηγήθηκαν και σε όσα μόλις αρχίζουν, η έκθεση συγκεντρώνει έργα που κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικές μεθοδολογίες, θεματικές και εκφραστικά μέσα. Παράλληλα, αναδεικνύει την πολυφωνία ως βασικό χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στο Τμήμα Καλών Τεχνών, αλλά και ως γνώρισμα της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής.

Σε αρκετά από τα έργα, το βιωματικό και το αυτοαναφορικό στοιχείο λειτουργούν ως αφετηρία. Η Μυριάνθη Αναστασίου επανερμηνεύει οικογενειακά φωτογραφικά αρχεία, ενώ οι Άννα Λουκά, Άνα Μολντοβάνου και Μαρία Παπαϊωακείμ προσεγγίζουν την ταυτότητα και το σώμα ως φορείς μνήμης, πολιτισμικής εμπειρίας και συναισθηματικής έντασης. Η Γεωργία Θεοδούλου, από την άλλη, εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο τραγούδι, τη φροντίδα και τη θεραπεία.

Ζητήματα μετάβασης, επιθυμίας και διαπραγμάτευσης προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων αναδεικνύονται στα έργα της Αργυρώς Κοντεκάκη και της Ελένης Ορφανουδάκη. Στο έργο του Απόλλωνα Κουτσογιαννάκη, η έννοια του προσωπικού αρχείου και η διάχυση των ορίων ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο μετατρέπουν την καθημερινότητα σε πεδίο καλλιτεχνικής διερεύνησης.

Η εμπειρία του χώρου και της πόλης αποτελεί επίσης κεντρικό άξονα προβληματισμού. Η Αθηνά Παπαγεωργίου μελετά, μέσα από χαρτογραφήσεις, την αρχιτεκτονική εξέλιξη της Λεμεσού, ανασυγκροτώντας μια νέα βιωματική εμπειρία της πόλης. Η Σιμέλα Μαραπά σχολιάζει την αλλοίωση της αστικής καθημερινότητας υπό το βάρος του υπερτουρισμού, προτείνοντας νέες κριτικές οπτικές, ενώ η Ιωάννα Νικολάου συνδέει προσωπικές σχέσεις με στοιχεία της φύσης, συγκροτώντας σύγχρονες αλληγορίες φροντίδας.

Η σύγχρονη συνθήκη της υπερπληροφόρησης και του διαδικτύου, όπως αναδύεται στο έργο της Sophia Ballor, καθώς και η διερεύνηση της αντιφατικής σχέσης ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη εμπειρία από την Αγνή Χατζηκυριάκου, συνομιλούν με τις αλληγορικές και συμβολικές προσεγγίσεις της φύσης και της εξουσίας στα έργα του Χριστόδουλου Αντωνίου, της Αντωνίας Θεοδωράκη και του Πέτρου Μιχαήλ.

Μέσα από αυτές τις πολλαπλές κατευθύνσεις, η έκθεση CUTS 2026 χαρτογραφεί νέες τροχιές και αναζητήσεις μιας γενιάς που βρίσκεται στο κατώφλι του επόμενου βήματος.

Την έκθεση επιμελούνται οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Τμήματος και επιβλέποντες των πτυχιακών εργασιών: Μαρία Παπανικολάου, Λέκτορας, Βίκυ Περικλέους, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ανδρέας Σάββα, Επίκουρος Καθηγητής, και Γιούλα Χατζηγεωργίου, Ειδική Επιστήμονας.

Τα κείμενα τελούν υπό την επίβλεψη και επιμέλεια των Στρατή Πανταζή και Κωνσταντίνου Αργιανά, Ειδικών Επιστημόνων.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Δήμου Λεμεσού και σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΠΑΚ/CUTS 2026: Έκθεση Αποφοίτων του Τμήματος Καλών Τεχνών Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη

Εγκαίνια: 29 Μαΐου 2026, 18:00–22:00

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Σάββατο: 10:00–20:00 & Κυριακή: 10:00–18:00

Διάρκεια έκθεσης: 29 Μαΐου – 04 Ιουνίου 2026