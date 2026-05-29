Ξενάγηση στην έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 10:14

Ο Τομέας Πολιτισμού του ΑΚΕΛ και το ΑΚΕΛ Λάρνακας διοργανώνουν ανοικτή επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 10:30 π.μ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην αναδρομική έκθεση του εικαστικού Ανδρέα Παρασκευά, με τίτλο «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Επιμελήτρια της έκθεσης είναι η Σουζάνα Αναστάση.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν περισσότερες από τρεις δεκαετίες δημιουργίας, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα. Μέσα από ζωγραφικά έργα, σκηνογραφικές μακέτες και θεατρικά κοστούμια παρουσιάζεται μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική πορεία, όπου η ζωγραφική συνδιαλέγεται με τη θεατρική σκέψη και τη σκηνοθετημένη αφήγηση.

Το βιογραφικό Ανδρέα Παρασκευά

Ο Ανδρέας Παρασκευά σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, στα εργαστήρια των Δημήτρη Μυταρά, Τριανταφύλλου Πατρασκίδη και Παναγιώτη Τέτση, απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Παράλληλα, σπούδασε σκηνογραφία στο εργαστήριο του Βασίλη Βασιλειάδη και χαρακτική στο εργαστήριο του Θανάση Εξαρχόπουλου.

Εργάστηκε για τρία χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή Αθηνών και από το 1999 ζει και εργάζεται στη Λάρνακα ως καθηγητής Τέχνης στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει παρουσιάσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει και σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και η 5η Μπιενάλε Πεκίνου.

Πληροφορίες

Ξενάγηση στην έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά

Διάρκεια έκθεσης: μέχρι τις 6 Ιουνίου 2026

Χώρος: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Πλατεία Ευρώπης, Φοινικούδες

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 658848