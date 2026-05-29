«Αποτυπώματα από την αρχαιότητα» στο Μουσείο Μάριον-Αρσινόης - Εργαστήριο λινογραφίας για εφήβους και ενήλικες

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 11:16

Εργαστήριο λινογραφίας για εφήβους και ενήλικες με τίτλο «Αποτυπώματα από την αρχαιότητα» διοργανώνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00, στο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον-Αρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει γνωριμία με την τεχνική της χαρακτικής (Lino Cut), ενώ μετά από περιήγηση στο μουσείο οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν μοτίβα εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, θα προχωρήσουν σε χάραξη σε linocut και στη συνέχεια θα εκτυπώσουν το σχέδιό τους σε υφασμάτινη τσάντα, την οποία θα κρατήσουν ως ενθύμιο.

Το εργαστήριο θα συντονίσει η εικαστικός Στέφανη Στυλιανού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτούνται κρατήσεις λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, στο τηλέφωνο 26955802.