Παράθυρο logo
Ατζέντα
Πόλη - Εξοχή
Εικαστικά
«Αποτυπώματα από την αρχαιότητα» στο Μουσείο Μάριον-Αρσινόης - Εργαστήριο λινογραφίας για εφήβους και ενήλικες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 11:16
«Αποτυπώματα από την αρχαιότητα» στο Μουσείο Μάριον-Αρσινόης - Εργαστήριο λινογραφίας για εφήβους και ενήλικες

Το εργαστήριο θα συντονίσει η εικαστικός Στέφανη Στυλιανού.

Εργαστήριο λινογραφίας για εφήβους και ενήλικες με τίτλο «Αποτυπώματα από την αρχαιότητα» διοργανώνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00, στο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον-Αρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει γνωριμία με την τεχνική της χαρακτικής (Lino Cut), ενώ μετά από περιήγηση στο μουσείο οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν μοτίβα εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, θα προχωρήσουν σε χάραξη σε linocut και στη συνέχεια θα εκτυπώσουν το σχέδιό τους σε υφασμάτινη τσάντα, την οποία θα κρατήσουν ως ενθύμιο.

Το εργαστήριο θα συντονίσει η εικαστικός Στέφανη Στυλιανού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτούνται κρατήσεις λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, στο τηλέφωνο 26955802.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΛΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΙΟΝ-ΑΡΣΙΝΟΗΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα