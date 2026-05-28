H παράσταη «Elogio degli uccelli» φέρνει τον σύγχρονο ιταλικό χορό στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 17:10

Η ομάδα Εν Δράσει φιλοξενεί για μία μόνο παράσταση την Κυριακή 31 Μαΐου στην Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού την ιταλική ομάδα σύγχρονου χορού Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, η οποία παρουσιάζει το έργο Elogio degli uccelli, εμπνευσμένο από την Operette morali του Giacomo Leopardi.

Η χοροθεατρική παράσταση, διάρκειας 25 λεπτών και με ελεύθερη είσοδο, γεννήθηκε μέσα από το πρόγραμμα Mutual Feelings 2025 του Ωδείου Benedetto Marcello της Βενετίας και εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη μουσική σύνθεση και τον σύγχρονο χορό. Υπό τον συντονισμό των συνθετών Riccardo Vaglini και Renato Miani και της χορογράφου Flavia Bucciero, το έργο μεταφέρει στη σκηνή τον ποιητικό κόσμο του Leopardi, όπου τα πουλιά λειτουργούν ως σύμβολα ελευθερίας, παιδικής αθωότητας αλλά και των αντιφάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τη θεατρικότητα, το Elogio degli uccelli δημιουργεί μια ατμοσφαιρική εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ποίηση, τη φιλοσοφία και τον σύγχρονο χορό.

Η παραγωγή ανήκει στην ομάδα Con.Cor.D.A./Movimentoinactor και στο Ωδείο Benedetto Marcello της Βενετίας. Τη σκηνοθεσία και τις αφηγήσεις υπογράφει η Flavia Bucciero, η οποία συνυπογράφει και τη χορογραφία μαζί με τον Fausto Paparozzi. Η μουσική σύνθεση είναι των F. Alessi, S. Avilov, A. Dobrucka, A. Gobbo, V. Knysh, S. Scaramuzza και R. Vaglini, ενώ τη ζωντανή μουσική εκτέλεση στο ακορντεόν αναλαμβάνει ο Massimo Signorini. Ερμηνεύουν οι Alice Covili, Iolanda Del Vecchio, Camilla Esposito και Fausto Paparozzi.

Η ομάδα Con.Cor.D.A./Movimentoinactor δραστηριοποιείται διεθνώς από το 1987, παρουσιάζοντας έργα που συνδυάζουν σύγχρονο χορό, πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ζωντανή μουσική επί σκηνής. Το έργο της αντλεί έμπνευση από τις πολιτιστικές παραδόσεις της Μεσογείου και της Ανατολής και υποστηρίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια της Τοσκάνης.

Η παράσταση στη Λεμεσό πραγματοποιείται με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στη Λευκωσία.

Κυριακή 31 Μαΐου | 19:00 | Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού | Ελεύθερη είσοδος| Διάρκεια: 25’