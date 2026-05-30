Ηχητική performance της Αγγέλας Ιωαννίδου στο πλαίσιο του theYard.Residency.26
Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 09:00
Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει την επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26, με τίτλο «Ακούει με κανένας; Εκλείστηκα μες τα Στημένα Τοπία με Στημένες Λέξεις!» της Αγγέλας Ιωαννίδου.

Πρόκειται για μια ακουστική performance που εξερευνά τις ψυχολογικές επιπτώσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου αστικού τοπίου πάνω στους ανθρώπους. Μέσα από ήχους, θραύσματα καθημερινών συνομιλιών και ηχητικές παρεμβάσεις, το έργο αποτυπώνει την πίεση, τη σύγχυση και τη σταδιακή διάβρωση της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα σε ένα φαινομενικά βιώσιμο περιβάλλον.

Το κοινό καλείται να καθίσει σε ένα οικείο σκηνικό σαλονιού και να αφουγκραστεί ένα προηχογραφημένο ηχητικό έργο, μετατρέποντας την ακρόαση σε μια βιωματική και σχεδόν εσωτερική εμπειρία.

Τη σκηνοθεσία και τα κείμενα υπογράφει η Αγγέλα Ιωαννίδου, τον ηχητικό σχεδιασμό ο Στέλιος Ilchuk, ενώ επί σκηνής εμφανίζεται η Σοφία Κονή.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουνίου στις 20:30, στο Ξυδάδικο στη Λεμεσό (Γενεθλίου Μιτέλλα 34).

Είσοδος: €7

Κρατήσεις: 99 135599 / 99 020756

 

