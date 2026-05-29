Από το Ρίο στη Λευκωσία:Τέχνη, κοινότητα και εκπαίδευση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 17:10

Με το κλείσιμο του φετινού ακαδημαϊκού έτους πάντα οι σχολές τέχνης προδίδουν μια διάθεση εξωστρέφειας, μια διάθεση συνδιάλεξης με την κοινότητα τους. Φέτος (2026) το πρόγραμμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμπληρώνει 10 χρόνια από τους πρώτους του απόφοιτους και παράλληλα 10 χρόνια συνεργασίας με το τμήμα Σύγχρονης Τέχνης του Federal Fluminense University, Βραζιλία. Η συνεργασία αυτή έχει συμπεριλάβει ανταλλαγές μέσα από εκθέσεις, ακαδημαϊκά συνέδρια, εκπαιδευτικά και συγγραφικά προγράμματα. Συγκεκριμένα αυτή θα είναι η 3η φορά του Δρ. Luiz Guilherme Vergara, Αναπληρωτή Καθηγητή του Federal Fluminense University, στη Λευκωσία. Χρηματοδοτείεται από το πρόγραμμα Erasmus + και στηρίζεται από το Celadon Center for Arts & Ecologies. Μέσα από αυτή την ανταλλαγή δημιουργείται ένα πλαίσιο αναστοχασμού για τις πραγματικότητες και τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης τέχνης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα με την έκθεση των τελειόφοιτων φοιτητριών του προγράμματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Nurturing What Might Still Be* η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Ευανθία (Εύη) Τσελίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και ο φιλοξενούμενος του Προγράμματος Δρ. Luiz Guilherme Vergara, θα λάβουν μέρος στην εναρκτήρια εκδήλωση του Visual Voices Kartzin Colloquium 2026.

Ο Δρ. Vergara, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Art, Agency and Placefulness: A Brazilian Approach to Utopian Pragmatism». Η διάλεξή του αναδεικνύει επιτόπιες επιμελητικές πρακτικές που διαμορφώθηκαν μέσα από την αρχιτεκτονική του Oscar Niemeyer για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Niterói και τη σχέση του με το κοινωνικό-οικολογικό τοπίο του κόλπου Guanabara στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Δρ. Τσελίκα θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Από τη συμμετοχή του κοινού στην αισθητική του εργαστηρίου και της συνάθροισης στην κυπριακή τέχνη του 21ου αιώνα». Η διάλεξη εξετάζει την εξέλιξη της κοινωνικά εμπλεκόμενης τέχνης στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια, με έμφαση στις έννοιες της μάθησης, της συλλογικής παραγωγής των κοινών, της ηθικής και της πολιτικής φαντασίας.

Οι δύο διαλέξεις θα πλαισιωθούν με τοποθετήσεις από τον Δρ. Γαβριήλ Κουρέα, ιστορικό τέχνης και Συνδιευθυντή του Celadon Center for Arts & Ecologies, και του Κωνσταντίνου Ταλιώτη, εικαστικού και Επίκουρου Καθηγητή στο πρόγραμμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Kartzin Colloquium 2026, είναι έναν επιμελημένο κύκλο διαλέξεων, εργαστηρίων και ομάδων ανάγνωσης για την κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη από τον μη κερδοσκοπικός διακοινοτικός οργανισμός Visual Voices. Το Kartzin Colloquium εντάσσεται στο πρόγραμμα του Kartzin Socially Engaged Arts Lab - Εργαστήριο Κοινωνικά Εμπλεκόμενης Τέχνης Καρτζίν, μιας πρωτοβουλίας του Visual Voices που συγχρηματοδοτείται από το Commonwealth Foundation. Σε επιμέλεια της αρχιτέκτονα και πολεοδόμου, Μελίνας Φιλίππου, και της ιστορικού τέχνης και ανθρωπολόγου Selin Genç, το Καρτζίν θεμελιώνεται σε κριτικές συζητήσεις γύρω από τις συμμετοχικές διαδικασίες, την ηθική τους και τον δημόσιο χώρο. Στόχος τους η συμβολή στη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής ελευθερίας, η στήριξη μιας αναδυόμενης κοινότητα δημιουργών με κοινωνικό προσανατολισμό και η πρόσκληση του ευρύτερου κοινού στην συζήτηση για τις μεθόδους και τις δυνατότητες της κοινωνικά εμπλεκόμενης τέχνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10 Ιουνίου 2026, 18:30 - 20:00: Visual Voices- Kartzin Colloquium 2026 | Kartzin x Visual Voices, οδός Αισχύλου, 1011 Nicosia

*Nurturing What Might Still Be