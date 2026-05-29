Εβδομάδα Κινέζικου Κινηματογράφου, με φόντο 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κύπρου-Κίνας

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 16:00

Η Εβδομάδα Κινέζικου Κινηματογράφου στην Κύπρο θα αρχίσει στις 10 Ιουνίου στη Λευκωσία, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Διαλόγου μεταξύ Πολιτισμών και την 55η επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων Κίνας-Κύπρου, ανέφεραν αξιωματούχοι την Πέμπτη, σε διάσκεψη Τύπου στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Λευκωσία.

Η Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου, που διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Κίνας στην Κύπρο, σε συνεργασία με την Κρατική Υπηρεσία Κινηματογράφου της Κίνας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Ιουνίου σε Λευκωσία και Λεμεσό. Θα περιλαμβάνει σύγχρονες κινέζικες ταινίες, πολιτιστικές δραστηριότητες και ανταλλαγές με εκπροσώπους της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Κίνας στην Κύπρο Ζου Γιουνλιάνγκ ανέφερε ότι η διοργάνωση έχει «ιδιαίτερη και ευρεία σημασία», καθώς θα συμβάλει στην προώθηση της φιλίας Κίνας-Κύπρου και στην εμβάθυνση των ανταλλαγών μεταξύ των δύο πολιτισμών.

Είπε ότι η ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας και Κύπρου τα τελευταία 55 χρόνια αποτελεί «ζωντανό παράδειγμα αμοιβαίας μάθησης μεταξύ πολιτισμών», σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες, παρά τη γεωγραφική απόσταση, είναι αρχαίοι πολιτισμοί που οικοδόμησαν σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της ισότητας και της συνεργασίας.

«Ο κινηματογράφος είναι μια σημαντική γέφυρα ανταλλαγής μεταξύ πολιτισμών», ανέφερε ο κ. Ζου, προσθέτοντας ότι προσφέρει στο κοινό ένα παράθυρο στην κουλτούρα, την κοινωνική ανάπτυξη και τα συναισθήματα των ανθρώπων μιας χώρας.

Η εβδομάδα θα αρχίσει στις 10 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες θα αρχίσουν στις 15:00, με τη στήριξη του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και θα ακολουθήσει, στις 16:00, προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Boonie Bears: The Hidden Protector.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 και θα ακολουθήσει η πρεμιέρα της ταινίας Sound of Shanghai, σε σκηνοθεσία του Κύπριου καλλιτέχνη Μάριου Ιωάννου Ηλία.

Οι προβολές θα συνεχιστούν σε Λευκωσία και Λεμεσό με ταινίες όπως A Table for Two, I Am What I Am, η καντονέζικη κωμωδία Night King, το The Shadow’s Edge, με πρωταγωνιστή τον Jackie Chan, και το σύγχρονο δράμα It’s Okay. Η τελετή λήξης θα γίνει στις 15 Ιουνίου στο K Cineplex στη Λευκωσία, με την προβολή της ταινίας Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert.

Οι περισσότερες προβολές θα είναι δωρεάν και ανοικτές στο κοινό, ενώ περιορισμένος αριθμός προβολών θα γίνει μόνο με πρόσκληση. Οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα τους, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Μιλώντας εκ μέρους της Υφυπουργού Πολιτισμού Βασιλικής Κασσιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, είπε ότι ο κινηματογράφος είναι «ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους» με τους οποίους οι κοινωνίες γνωρίζουν η μία την άλλη, μέσα από το συναίσθημα, τη μουσική και την κοινή ανθρώπινη εμπειρία.

Είπε ότι το Υφυπουργείο στηρίζει την Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου επειδή πιστεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων Κύπρου και Κίνας, ιδιαίτερα στον τομέα του κινηματογράφου, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία ανοίγει μια σημαντική προοπτική για την κυπριακή κινηματογραφική βιομηχανία και δημιουργεί δυνατότητες συνεργασίας σε συμπαραγωγές, ανταλλαγές επαγγελματιών, φεστιβάλ και εκπαίδευση.

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε ακόμη ότι η Κύπρος, αν και μικρή σε γεωγραφικούς όρους, ιστορικά υπήρξε γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με την Κίνα αποτελεί σημαντική οδό πολιτιστικού εμπλουτισμού και αμοιβαίας κατανόησης.

Ο σκηνοθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία είπε ότι το Sound of Shanghai αναπτύχθηκε σε διάστημα ενάμιση χρόνου και διερευνά πώς μια πόλη μπορεί να μετατραπεί σε μουσική. Περισσότεροι από 250 μουσικοί και ερμηνευτές συμμετείχαν στο έργο, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας, ενώ καταγράφηκαν πέραν των 2.500 οπτικοακουστικών αποσπασμάτων στη Σαγκάη.

Περιέγραψε την ταινία ως «πρόσκληση να ακούμε διαφορετικά: τις πόλεις, τους πολιτισμούς και ο ένας τον άλλο», προσθέτοντας ότι είναι συμβολικό το έργο να ανοίγει την Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Στη διάσκεψη Τύπου παρουσιάστηκε επίσης το διεθνές συμπόσιο «From Civilisational Differences to Shared Values: China-Europe Dialogue in a Multipolar World», που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Σωτηρούλα Γιασεμή, Υπεύθυνη Διαχείρισης προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, είπε ότι το συμπόσιο θα φέρει κοντά ειδικούς και ακαδημαϊκούς από την Κίνα, την Κύπρο και την Ευρώπη, για να συζητήσουν τις σχέσεις Κίνας-Κύπρου, τη συνεργασία Κίνας-Ευρώπης, την πολυμέρεια και τον διάλογο μεταξύ πολιτισμών.

«Σε έναν κόσμο όπου οι διχασμοί συχνά κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, πρωτοβουλίες όπως αυτό το σεμινάριο υπενθυμίζουν τη δύναμη του διαλόγου», ανέφερε.