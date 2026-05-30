Ο Χριστόδουλος Παναγιώτου επιστρέφει στις Πλάτρες με τη δεύτερη εκδοχή της έκθεσης «Η Τριλογία του Παραθερισμού»

Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 11:00

Το Pylon Art & Culture παρουσιάζει τη δεύτερη εκδοχή της έκθεσης «Η Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου στο ιστορικό Ξενοδοχείο Μινέρβα στις Πλάτρες, η οποία θα πλαισιωθεί από μια διήμερη επιτελεστική πράξη στις 6 και 7 Ιουνίου 2026, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η έκθεση συνεχίζει τη διερεύνηση του καλλιτέχνη γύρω από τις έννοιες της μνήμης, του τουρισμού, της αναψυχής και των πολιτισμικών αφηγήσεων που διαμορφώνουν την κυπριακή εμπειρία του παραθερισμού. Μέσα από έργα που συνδέουν προσωπικές και συλλογικές ιστορίες, ο Παναγιώτου δημιουργεί ένα πεδίο όπου το ιστορικό τεκμήριο, η λογοτεχνική αφήγηση και το αντικείμενο συναντώνται.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκονται δύο επιστολές που λειτουργούν ως αφετηρίες στοχασμού. Η πρώτη ανακαλεί την ιστορία του διάσημου κυπριακού κοκτέιλ Brandy Sour, το οποίο, σύμφωνα με τη δημοφιλή αφήγηση, δημιουργήθηκε για τον βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου κατά τη διαμονή του στις Πλάτρες και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της κυπριακής φιλοξενίας. Η δεύτερη εστιάζει στο φαινόμενο του φωτοτακτισμού, περιγράφοντας έντομα που παγιδεύονται ανάμεσα στο φως και το γυαλί, σε μια αλληγορική αναφορά στις αντιφάσεις της επιθυμίας, της αντίληψης και της ανθρώπινης εμπειρίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το έργο Brandy Sour Glass (2026), μια εγκατάσταση αποτελούμενη από 99 ποτήρια highball και ένα χαραγμένο με λέιζερ ποτήρι, καθώς και το έργο Ξένες Επιτυχίες (2026), μεταξοτυπία σε χαρτί.

Η διήμερη επιτελεστική δράση που συνοδεύει την έκθεση προσκαλεί το κοινό να βιώσει τον χώρο και τα έργα μέσα από μια διαφορετική χρονικότητα, όπου η αφήγηση, η παρουσία και η παρατήρηση γίνονται μέρος της καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Πληροφορίες

Η Τριλογία του Παραθερισμού | Χριστόδουλος Παναγιώτου

Ημερομηνίες επιτελεστικής πράξης: 6 & 7 Ιουνίου 2026

Ώρες: 11:00 – 18:00

Χώρος: Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες

Διοργάνωση: Pylon Art & Culture