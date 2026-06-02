Τελευταία Κυριακή για την οικογενειακή παράσταση «Μια φορά και μια χώρα» από το θέατρο Piccolo

Τρία λαϊκά παραμύθια από την Ιταλία (O Πεπίτο ο φτωχός), την Ινδία (Το τύμπανο) και την Κίνα (Η άδεια γλάστρα) ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των θεατών με την μοναδική σφραγίδα του θέατρο Piccolo!
Χιούμορ, συγκίνηση, μηνύματα και εντυπωσιακά σκηνικά – κουστούμια – κούκλες.
Για πρώτη φορά στην Κύπρο, 3D ολόγραμμα επί σκηνής!
Ιδανικό για όλες τις ηλικίες
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Βασιλική Ανδρέου, Μάριος Στυλιανού
Διασκευή παραμυθιών: Μάριος Στυλιανού
Σκηνικά / κουστούμια: Λάκης Γενεθλής
Κούκλες: Βασιλική Ανδρέου
Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη
Μουσική: Στέλιος Γερασίμου
Φωτισμοί: Κ. Σιαμπτάνης
Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Σάββας Μενοίκου, Βασιλική Ανδρέου, Μαρία
Λοïζίδου
Παραστάσεις:
Κυριακή 7/6 στις 11:00 στο Θέατρο Πάνθεον Λευκωσία
Τιμή: 12 ευρώ γενική είσοδος
(Δωρεάν είσοδος σε ΑΜΕΑ, ανέργους, καλλιτέχνες και μειωμένο εισιτήριο για πολύτεκνους)
Εισιτήρια: ticketmaster (παιδικά) https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7532
Τηλ: 94409100