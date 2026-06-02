Τελευταία Κυριακή για την οικογενειακή παράσταση «Μια φορά και μια χώρα» από το θέατρο Piccolo

Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 13:20

Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που ενώνει τρεις πολιτισμούς επί σκηνής

Τρία λαϊκά παραμύθια από την Ιταλία (O Πεπίτο ο φτωχός), την Ινδία (Το τύμπανο) και την Κίνα (Η άδεια γλάστρα) ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των θεατών με την μοναδική σφραγίδα του θέατρο Piccolo!

Χιούμορ, συγκίνηση, μηνύματα και εντυπωσιακά σκηνικά – κουστούμια – κούκλες.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, 3D ολόγραμμα επί σκηνής!

Ιδανικό για όλες τις ηλικίες

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βασιλική Ανδρέου, Μάριος Στυλιανού

Διασκευή παραμυθιών: Μάριος Στυλιανού

Σκηνικά / κουστούμια: Λάκης Γενεθλής

Κούκλες: Βασιλική Ανδρέου

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη

Μουσική: Στέλιος Γερασίμου

Φωτισμοί: Κ. Σιαμπτάνης

Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Σάββας Μενοίκου, Βασιλική Ανδρέου, Μαρία

Λοïζίδου

Παραστάσεις:

Κυριακή 7/6 στις 11:00 στο Θέατρο Πάνθεον Λευκωσία

Τιμή: 12 ευρώ γενική είσοδος

(Δωρεάν είσοδος σε ΑΜΕΑ, ανέργους, καλλιτέχνες και μειωμένο εισιτήριο για πολύτεκνους)

Εισιτήρια: ticketmaster (παιδικά) https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7532

Τηλ: 94409100