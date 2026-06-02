Τελευταία Κυριακή για την οικογενειακή παράσταση «Μια φορά και μια χώρα» από το θέατρο Piccolo
Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 13:20
Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που ενώνει τρεις πολιτισμούς επί σκηνής

Τρία λαϊκά παραμύθια από την Ιταλία (O Πεπίτο ο φτωχός), την Ινδία (Το τύμπανο) και την Κίνα (Η άδεια γλάστρα) ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των θεατών με την μοναδική σφραγίδα του θέατρο Piccolo! 

Χιούμορ, συγκίνηση, μηνύματα και εντυπωσιακά σκηνικά – κουστούμια – κούκλες. 

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, 3D ολόγραμμα επί σκηνής! 

 Ιδανικό για όλες τις ηλικίες 

Συντελεστές: 

Σκηνοθεσία: Βασιλική Ανδρέου, Μάριος Στυλιανού 

Διασκευή παραμυθιών: Μάριος Στυλιανού 

Σκηνικά / κουστούμια: Λάκης Γενεθλής 

Κούκλες: Βασιλική Ανδρέου 

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη 

Μουσική: Στέλιος Γερασίμου 

Φωτισμοί: Κ. Σιαμπτάνης 

Παίζουν: Μάριος Στυλιανού, Σάββας Μενοίκου, Βασιλική Ανδρέου, Μαρία 

Λοïζίδου 

Παραστάσεις: 

Κυριακή 7/6 στις 11:00 στο Θέατρο Πάνθεον Λευκωσία 

Τιμή: 12 ευρώ γενική είσοδος   

(Δωρεάν είσοδος σε ΑΜΕΑ, ανέργους, καλλιτέχνες και μειωμένο εισιτήριο για πολύτεκνους) 

Εισιτήρια: ticketmaster (παιδικά) https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7532         

Τηλ: 94409100 

 

             

 

 

 

