«New Forms, New Voices»:Έντεκα καλλιτέχνες στη νέα έκθεση στο 125 Space

Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 15:20

Το 125 Space παρουσιάζει την ομαδική έκθεση New Forms, New Voices, η οποία αναδεικνύει το έργο έντεκα νέων καλλιτεχνών που επιλέχθηκαν μέσω ενός ανταγωνιστικού ανοιχτού καλέσματος (open call), και παρουσιάζει τη δυναμική και πολυδιάστατη καλλιτεχνική σκηνή που διαμορφώνει σήμερα το εικαστικό περιβάλλον της Κύπρου.

Ως πλατφόρμα αφοσιωμένη στην υποστήριξη των νέων ταλέντων, το 125 Space παρέχει ένα επαγγελματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι καλλιτέχνες μπορούν να παρουσιάσουν τα έργα τους και να έρθουν σε διάλογο με συλλέκτες, επιμελητές και την ευρύτερη δημιουργική κοινότητα. Η New Forms, New Voices αντανακλά μια ειλικρινή δέσμευση στον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι καλλιτέχνες επαναπροσδιορίζουν την οπτική γλώσσα μέσω πειραματισμού και κριτικής προσέγγισης των σύγχρονων συνθηκών. Ενώ τα επιλεγμένα έργα ανταποκρίνονται - είτε ρητά, είτε ενστικτωδώς - σε ερωτήματα ταυτότητας, τόπου και πολιτισμικής κληρονομιάς, παραμένουν ανοιχτά σε ευρύτερους διαλόγους, αποδεικνύοντας πώς οι νέες φωνές συμβάλλουν στις συνεχιζόμενες συζητήσεις εντός της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας.

Συγκεντρωμένοι εδώ, οι έντεκα αυτοί καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν τη δημιουργία, όχι απλώς ως αναπαράσταση, αλλά ως μια φυσική και συναισθηματική ανασκαφή του εαυτού. Βαθιά ριζωμένα στη σύνθετη γεωγραφία της Κύπρου, και εκτεινόμενα στις διασπορικές εμπειρίες των δημιουργών τους, τα έργα διερευνούν πώς η ταυτότητα συγκροτείται μέσω της αλληλεπίδρασης της κληρονομιάς, της αποσύνδεσης και του υλικού κόσμου. Από τις ορυκτές χρωστικές που δημιουργεί ο Άδωνης Αντωνίου, οι οποίες κυριολεκτικά ενσωματώνουν το κυπριακό τοπίο στον καμβά, έως τη σύζευξη ψηφιακού σχεδιασμού με την παραδοσιακή κεντητική τέχνη από τη Νάταλυ Τουλούπου, και το σύγχρονο υφαντικό έργο της Κατερίνας Ευστρατίου – και οι δύο αναπλάθοντας την προγονική τεχνική του κυπριακού Φυθκιώτικου - η έκθεση εξερευνά την ένταση μεταξύ του στατικού και του εξελισσόμενου.

Η ανθρώπινη μορφή λειτουργεί ως κεντρικός φορέας αυτών των ερευνών: η Sarah Rabiee και η Μαίρη Σάββα απεικονίζουν το σώμα ως χώρο ευπάθειας και αποξένωσης, όπου θραυσμένες ιστορίες και αποσυνδεδεμένα τοπία αντανακλούν τη ρευστότητα της έννοιας του τι σημαίνει για το καθένα μας η έννοια του σπιτιού. Σε αντίθεση, η Daria Fetisova και η Kristina Kaspi ωθούν τη μορφή προς το σουρεαλιστικό και το μνημειακό, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό και το φαγητό για να εξετάσουν την ανθεκτικότητα και τις ιδιαιτερότητες της καθημερινής ύπαρξης. Εν τω μεταξύ, η Αναστασία Αντωνίου μετατρέπει προσωπικά φωτογραφικά αρχεία σε εκφραστικούς πίνακες που χαρτογραφούν τη θραυστότητα της μνήμης, ενώ η Χαρά Κοντοπούλου σφραγίζει τις δικές της αναμνήσεις σε λαμπερή ρητίνη, ζητώντας τον προβληματισμό και την ενεργή συμμετοχή του θεατή.

Μέσω ζωγραφικής, γλυπτικής, εγκατάστασης και υφάσματος, αυτοί οι καλλιτέχνες συλλογικά προτείνουν ότι το τοπίο δεν είναι ποτέ απλώς ένα φόντο, αλλά ένας ενεργός συμμετέχων. Είτε μέσω των δεικτικών ιχνών των έργων του Δημήτρη Αγαπίου είτε των αρχιτεκτονικών ανακατασκευών της φύσης από τον Μιχάλη Αντωνίου, τα έργα υποδηλώνουν ότι η κατανόησή μας για τον τόπο βρίσκεται σε συνεχή αναδιατύπωση. Σε αυτόν τον διάλογο μεταξύ του τοπικού και του καθολικού, του προσωπικού και του πολιτικού, η New Forms, New Voices μας προσκαλεί να σταματήσουμε για λίγο και να αναγνωρίσουμε την βαθιά ηχώ της κοινής ανθρώπινης μας κατάστασης, βρίσκοντας τις δικές μας αναμνήσεις αντανακλασμένες στους ήσυχους, εύθραυστους και ανθεκτικούς χώρους που έχουν διαμορφώσει αυτοί οι έντεκα καλλιτέχνες.

Συμπληρώνοντας το σύγχρονο line-up, η οκτάχρονη καλλιτέχνις Emy Belloy, συμμετέχει στην έκθεση με το έργο The Magical Seedlings, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για να αποτελέσει μέρος μιας δημοπρασίας που οργανώνεται μέσω της συνεργασίας μεταξύ του 125 Space και του Ιδρύματος Μικροί Ήρωες. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για το ζωτικό έργο του ιδρύματος, στην υποστήριξη παιδιών που αγωνίζονται με τον καρκίνο στην Κύπρο. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία του έργου αυτού θα διατεθούν άμεσα στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες διασφαλίζοντας ότι το δημιουργικό πνεύμα της Emy συμβάλλει σε έναν ευγενή σκοπό και προσφέρει ελπίδα στους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή δημοπρασία θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας μετά τις 12 Ιουνίου 2026.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Διάρκεια έκθεσης: 6 Ιουνίου με 18 Ιουλίου 2026

Instagram [@125space_]

Σχετικά με το 125 Space

Το 125 Space εξελίσσεται διαρκώς — ένας χώρος ευέλικτος, που διαμορφώνεται ανάλογα από το μοναδικό όραμα κάθε πρότζεκτ. Αντί να επιβάλλουμε μια σταθερή δομή, μεταμορφωνόμαστε ώστε να φιλοξενούμε τον καλλιτέχνη και το έργο του, αφήνοντας τη κάθε συνεργασία και την ίδια τη δημιουργικότητα να μας δείχνει τον δρόμο κάθε φορά.

Γεωργίου Α’ 125, Γερμασόγεια, Λεμεσός 4048 | Τρίτη - Σάββατο (Κυριακή & Δευτέρα κλειστή) | 11:00 – 18:00 | +357-25733994 - +357 99 008867 | info@125space.com | www.125space.com