RE-VISIONS: Πέντε νέοι φωτογράφοι συναντιούνται στην Κύπρο με αφετηρία το τοπίο και τη μνήμη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026, το RE-VISIONS, ένα διεθνές πρόγραμμα φωτογραφικής φιλοξενίας που θα πραγματοποιηθεί στη Μαλούντα από τις 19 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Το RE-VISIONS αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος του Bicentenaire de la Photographie, της μεγάλης διοργάνωσης του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την εφεύρεση της φωτογραφίας. Η διοργάνωση εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027, με δράσεις στη Γαλλία και σε περισσότερες από 30 χώρες.

Πέντε ανερχόμενοι φωτογράφοι από 4 χώρες

Στην Κύπρο, το RE-VISIONS φέρνει μαζί πέντε ανερχόμενους φωτογράφους από τέσσερις χώρες, τους Samar Bajomy, Constantinos-Sophocles Constantinou, Romane Iskaria, Gaëtan Soerensen και Ioanna Spentzou, οι οποίοι θα συναντηθούν στη Μαλούντα για να εξερευνήσουν μέσα από τη φωτογραφική πρακτική τον τόπο, την αντίληψη, τη μνήμη και τις πολλαπλές ιστορικές διαστρωματώσεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Samar Bajomy, Constantinos-Sophocles Constantinou, Romane Iskaria, Gaëtan Soerensen και Ioanna Spentzou.

Το RE-VISIONS εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα του Bicentenaire de la Photographie, για τον εορτασμό των 200 χρόνων της φωτογραφίας, και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης και πειραματισμού για νέους δημιουργούς με διαφορετικές αφετηρίες και φωτογραφικές πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μαλούντα, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν νέα έργα με αφετηρία την εμπειρία τους στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα της φωτογραφικής φιλοξενίας θα παρουσιαστεί στη συνέχεια στη Λευκωσία.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Garage Art Space, ενώ το πρόγραμμα RE-VISIONS θα συνεχίσει την πορεία του στην Αθήνα το 2027.

Την επιμέλεια του προγράμματος έχει η Ιώ Πασχού, artistic assistant είναι η Νίκη Χαλκιαδάκη, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Catherine Louis Nikita.

Το RE-VISIONS διοργανώνεται από την ACTUS ANIMA σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Πληροφορίες

RE-VISIONS | International Photographic Residency

Ημερομηνία: 19-27 Σεπτεμβρίου 2026

Χώρος: Μαλούντα, Κύπρος

Έκθεση RE-VISIONS

Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Garage Art Space, Λευκωσία