«Brandy Sour»: Ξεκινούν οι παραστάσεις δίπλα από το Ledra Palace - Που θα περιοδεύσει

«Είναι αλήθεια ότι το Brandy Sour το έφτιαξε ένας μπάρμαν στην Κύπρο, για τον βασιλιά της Αιγύπτου, τον Φαρούκ;». Με αυτό το ερώτημα ως μία από τις αφετηρίες της, η παράσταση «Brandy Sour» στρέφεται στο Λήδρα Πάλας και στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με το ιστορικό ξενοδοχείο, επιχειρώντας μέσα από τις ιστορίες τους να εξερευνήσει την ταυτότητα και τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Η παράσταση, σε κείμενο της Κωνσταντίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστεί για εννέα τακτικές παραστάσεις στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, εντός της Νεκρής Ζώνης και δίπλα από το Ledra Palace. Η πρώτη παράσταση είναι ήδη sold out.

Το «Brandy Sour» αναπτύσσεται μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τόσο την κοινή Ελληνική και την κοινή Τουρκική όσο και τις αντίστοιχες διαλέκτους τους. Μέσα από την κοινή αφήγηση ζωντανεύουν ιστορίες ανθρώπων που έζησαν «τη δόξα, την πτώση και τον διχασμό», με σημείο αναφοράς το Ledra Palace.

Άνθρωποι που επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο, εργάστηκαν σε αυτό ή απλώς πέρασαν κάποτε από έξω γίνονται η αφετηρία για μια σκηνική εξερεύνηση της ταυτότητας, της μνήμης και της ιστορίας του τόπου.

Τη δραματουργία υπογράφει ο Φώτης Φωτίου και τη μετάφραση στα Τουρκικά ο Χρίστος Νικολάου. Επί σκηνής βρίσκονται οι Ηλιάνα Κάκκουρα, Şerife Mersinli, Ανδριανή Νεοκλέους, İzel Seylani, Φώτης Φωτίου και Χριστίνα Χριστόφια, μαζί με τον μουσικό Σάββα Χρυσοστόμου (Σαής), ο οποίος υπογράφει και τη μουσική.

Μετά τις παραστάσεις στη Λευκωσία, το «Brandy Sour» θα ταξιδέψει σε Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό, Δερύνεια και Πύλα.

Πληροφορίες

«Brandy Sour»

Λευκωσία

Παραστάσεις: 9, 11, 16, 17, 18, 20, 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026.

Ώρα παραστάσεων: Καθημερινές στις 21.00 και Σαββατοκύριακα στις 20.00

Προπώληση εισιτηρίων: Διαδικτυακά και στα καταστήματα STEPHANIS

Τοποθεσία: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου [Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 21, εντός της Νεκρής Ζώνης, δίπλα από το Ledra Palace, Λευκωσία].

Περιοδεία

Λάρνακα

Ημερομηνία και ώρα: 13 Οκτωβρίου 2026, 20.30

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Πάφος

Ημερομηνία και ώρα: 14 Οκτωβρίου 2026, 20.30

Τοποθεσία: Μαρκίδειο Θέατρο

Λεμεσός

Ημερομηνία και ώρα: 19 Οκτωβρίου 2026, 20.30

Τοποθεσία: Θέατρο Ριάλτο

Προπώληση εισιτηρίων: Μέσω της ιστοσελίδας του Θεάτρου Ριάλτο

Δερύνεια

Ημερομηνία και ώρα: 21 Οκτωβρίου 2026, 20.00

Τοποθεσία: Famagusta Venue Garage

Πύλα

Ημερομηνία και ώρα: 8 Νοεμβρίου 2026, 20.30

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο UCLan Cyprus

Περισσότερες πληροφορίες: 99251331.