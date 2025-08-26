Η Λεμεσός φιλοξενεί το 5ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών

Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 10:21

Ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Λεμεσού αποτελεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών το οποίο διοργανώνουν φέτος ο δήμος Λεμεσού και το Ίδρυμα Θεοτόκος Αμερίκος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Λεμεσού το 5ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο – Μόλο Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διοργάνωση, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης, θα προσφέρει στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού, της Ορχήστρας Νέων Δήμου Λεμεσού, της Φιλαρμονικής Αστυνομίας Κύπρου και της Φιλαρμονικής Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν με εντυπωσιακές εμφανίσεις οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών Λεμεσού και οι Μαζορέττες Λεμεσού, προσθέτοντας χρώμα και ζωντάνια στη βραδιά.

«Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν μια αξέχαστη μουσική πανδαισία δίπλα στη θάλασσα. Το Φεστιβάλ στηρίζει η Αρχή Λιμένων Κύπρου» καταλήγει η ανακοίνωση.