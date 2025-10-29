Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
Ελλάδα: Πέθανε ο συνθέτης Γιώργος Νιάρχος - Λίγα λόγια για την πορεία του
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 13:31
Ελλάδα: Πέθανε ο συνθέτης Γιώργος Νιάρχος - Λίγα λόγια για την πορεία του

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος και ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών.

Η ηθοποιός και σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο σύζυγός της, γνωστός μαέστρος και πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης (28/10).

«Έχασα τον άνθρωπο, που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο» έγραψε, μεταξύ άλλων, η Μάρα Θρασυβουλίδου για τον θάνατο του Γιώργου Νιάρχου.

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος, στο νεκροταφείο της Κηφισιάς, στη 01:00 το μεσημέρι.

Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Έχασα τον άνθρωπο, που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο.

Η κηδεία του, για όσους θέλουν να τον τιμήσουν, θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος, στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, ώρα: 13:00».

 Ποιος ήταν o Γιώργος Νιάρχος

Ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Σπούδασε πιάνο και μουσική στην Αθήνα καθώς και στη Βιέννη στην Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών και έγινε συνθέτης ορχήστρας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος και ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Νιάρχος έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει σε μουσικά θέατρα της Αθήνας, όπως επίσης παραστάσεις στο Ηρώδειο και συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής.

Επίσης συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα. Είχε δώσει πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΘΑΝΑΤΟΣ
Eurovision
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΜΑΕΣΤΡΟΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Ελλάδα: Πέθανε ο συνθέτης Γιώργος Νιάρχος - Λίγα λόγια για την πορεία του

29.10.2025 13:31

Post thumbnail or placeholder

«Θησαύρισμα» | Το δίτομο έργο του δρος Παναγιώτου από Κυπριακές εφημερίδες της περιόδου 1879 ως το 1962

29.10.2025 12:43

Post thumbnail or placeholder

Προκηρύχθηκε το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» 2026 - Τι άλλαξε στο ποσό για λειτουργικά έξοδα φορέων

29.10.2025 11:28

Post thumbnail or placeholder

Το «φλατ παπούτσια» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στο σανίδι

29.10.2025 10:08

Post thumbnail or placeholder

«Κύκλος της Πέμπτης» : Σειρά διαλέξεων φιλοσοφίας

29.10.2025 10:00

Post thumbnail or placeholder

Παράταση και περιοδία για το People, Places & Things σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου

29.10.2025 09:52

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ