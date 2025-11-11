Δύο νέα έργα για την Αρχαία Ελληνική Ποίηση και Τραγωδία παρουσιάζει ο Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου

Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 14:17

Αποτελούν συνέχεια της πνευματικής και παιδευτικής πορείας του, που για δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η παρουσίαση των δύο νέων έργων του Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου, ακαδημαϊκού και συγγραφέα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ., στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Ιεράς Μονής Κύκκου (Ιερός Ναός Αγίου Προκοπίου) στη Λευκωσία.

Τα δύο έργα, με τίτλους

Ἀνθολογία Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ποίησης – Ἀρχαία Κείμενα καὶ Νέα Μετάφραση

Ἀνθολογία Ἀρχαίας Τραγωδίας – Ἀρχαία Κείμενα καὶ Νέα Μετάφραση,

αποτελούν συνέχεια της πνευματικής και παιδευτικής πορείας του Δρ. Σωφρονίου, ο οποίος για δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δρ. Σωφρόνης Σωφρονίου είναι ακαδημαϊκός, φιλόσοφος και συγγραφέας με μακρά πορεία στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Έχει διατελέσει Καθηγητής Φιλοσοφίας, Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988–1991) και Συνιδρυτής του Intercollege, σημερινού University of Nicosia.

Στο συγγραφικό του έργο αναδεικνύει τις αξίες του ελληνικού λόγου, της παιδείας και της ανθρωπιάς, μέσα από μια σύγχρονη ανθρωπιστική προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με τον σημερινό κόσμο.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο

Εισηγήσεις από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Αθανάσιο και την Αν. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Μαρία Υψηλάντη

Ομιλία του συγγραφέα με θέμα: «Η γυναίκα στην αρχαία τραγωδία»

Θα ακολουθήσει δεξίωση.