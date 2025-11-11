Παράθυρο logo
Ατζέντα
Αρχαιολογία
Λογοτεχνία
Δύο νέα έργα για την Αρχαία Ελληνική Ποίηση και Τραγωδία παρουσιάζει ο Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 14:17
Δύο νέα έργα για την Αρχαία Ελληνική Ποίηση και Τραγωδία παρουσιάζει ο Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου

Αποτελούν συνέχεια της πνευματικής και παιδευτικής πορείας του, που για δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η παρουσίαση των δύο νέων έργων του Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου, ακαδημαϊκού και συγγραφέα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ., στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Ιεράς Μονής Κύκκου (Ιερός Ναός Αγίου Προκοπίου) στη Λευκωσία.

Τα δύο έργα, με τίτλους

  • νθολογία ρχαίας λληνικς Ποίησης – ρχαία Κείμενα κα Νέα Μετάφραση
  • νθολογία ρχαίας Τραγωδίας – ρχαία Κείμενα κα Νέα Μετάφραση,

αποτελούν συνέχεια της πνευματικής και παιδευτικής πορείας του Δρ. Σωφρονίου, ο οποίος για δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δρ. Σωφρόνης Σωφρονίου είναι ακαδημαϊκός, φιλόσοφος και συγγραφέας με μακρά πορεία στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Έχει διατελέσει Καθηγητής Φιλοσοφίας, Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988–1991) και Συνιδρυτής του Intercollege, σημερινού University of Nicosia.

Στο συγγραφικό του έργο αναδεικνύει τις αξίες του ελληνικού λόγου, της παιδείας και της ανθρωπιάς, μέσα από μια σύγχρονη ανθρωπιστική προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με τον σημερινό κόσμο.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

  • Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο
  • Εισηγήσεις από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Αθανάσιο και την Αν. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Μαρία Υψηλάντη
  • Ομιλία του συγγραφέα με θέμα: «Η γυναίκα στην αρχαία τραγωδία»

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Whispers on Glass: Έκθεση της Liubov M στη Lumiere Contemporary Art Gallery

11.11.2025 15:30

Post thumbnail or placeholder

Διάρρηξη στο εθνικό μουσείο της Δαμασκού - Εκλάπησαν αρχαίες ράβδοι χρυσού

11.11.2025 15:14

Post thumbnail or placeholder

Δημήτρης Χαραλάμπους

11.11.2025 15:10

Post thumbnail or placeholder

«Η Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή εκδόθηκε για πρώτη φορά σε βιβλίο

11.11.2025 14:50

Post thumbnail or placeholder

Δύο νέα έργα για την Αρχαία Ελληνική Ποίηση και Τραγωδία παρουσιάζει ο Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου

11.11.2025 14:17

Post thumbnail or placeholder

25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Ένα τριήμερο ταξίδι στον κόσμο του χορού

11.11.2025 14:10

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ