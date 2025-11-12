Προβολή της ελβετικής ταινίας LATE SHIFT (HELDIN)

Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 08:00

Η Ελβετία υπέβαλε την ταινία LATE SHIFT (HELDIN) ως επίσημη υποψηφιότητα για την κατηγορία Διεθνής Ταινία Μήκους για τα 98α Βραβεία Όσκαρ®. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, η ταινία έχει γίνει μεγάλη επιτυχία στο box office. Η Ελβετή σκηνοθέτις, Petra Volpe ρίχνει φως στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας και αποτίει ένα συγκινητικό φόρο τιμής σε ένα επάγγελμα που είναι απαραίτητο για την κοινωνία, στο πολύτιμο έργο που επιτελείται καθημερινά στα νοσοκομεία και τις κλινικές μας, αλλά που δεν εκτιμάται αρκετά. Η Leonie Benesch πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Φλόρια, μιας συμπονετικής και αφοσιωμένης νοσηλεύτριας που εργάζεται στο χειρουργικό τμήμα ενός μεγάλου νοσοκομείου της Ζυρίχης.

Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη, πάντα πρόθυμη να ακούσει τους ασθενείς, ακόμα και σε καταστάσεις άγχους, και πάντα έτοιμη να βοηθήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, στην σκληρή πραγματικότητα της απρόβλεπτης καθημερινότητάς της, τα πράγματα συχνά φαίνονται πολύ διαφορετικά. Η ροή της κινηματογράφησης αποτυπώνει την αγχωτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκόμες, επισημαίνοντας πολλά ζητήματα μέσω λεπτομερειών 2/2 που απαιτούν προβληματισμό, καθώς επηρεάζουν όχι μόνο το προσωπικό του τομέα της υγείας, αλλά και τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και όλους μας! Η Πρεσβεία της Ελβετίας επέλεξε την προβολή της ταινίας LATE SHIFT για τις Εβδομάδες της Γερμανικής Γλώσσας, καθώς αποτελεί μια ρεαλιστική απεικόνιση της νυχτερινής βάρδιας μιας νοσοκόμας, η οποία καταδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή όλων μας, σε όλο τον κόσμο.

Ο αρχικός τίτλος της ταινίας HELDIN μεταφράζεται ως Ηρωίδα, με την ταινία να τονίζει τη τεράστια πρόκληση και την αξία του έργου των επαγγελματιών υγείας. ▪ Γερμανικό Βραβείο Κινηματογράφου, Κολωνία – Judith Kaufmann 2025 (Νικητής) ▪ Ζυρίχη, Zürcher Filmpreis, Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους 2025 (Νικητής) ▪ Χάιφα, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Χάιφα, Βραβείο Golden Anchor για την Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους 2025 (Νικητής) ▪ Φεστιβάλ 2025: Βερολίνο, Σίδνεϊ, Motovun, Λοκάρνο, Μελβούρνη, Ρέικιαβικ, Χάιφα…

*Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, 8.30μμ | Πάνθεον, Λευκωσία | στα Ελβετικά Γερμανικά με Αγγλικούς υπότιτλους, ελεύθερη είσοδος

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου

**Οι «Εβδομάδες της Γερμανικής Γλώσσας» διοργανώνονται κάθε χρόνο από τις Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και με την ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και του Ιδρύματος Charles Haimoff. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα, https://www.wddscyprus.com, καθώς και στη σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/CypWddS/