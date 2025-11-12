Παράθυρο logo
Ατζέντα
Κινηματογράφος
Προβολή της ελβετικής ταινίας LATE SHIFT (HELDIN)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 08:00
Προβολή της ελβετικής ταινίας LATE SHIFT (HELDIN)

Η ταινία της Ελβετίας για την προκριματική επιλογή των Όσκαρ “Heldin” (Late Shift) της Petra Volpe (2025) στις Εβδομάδες της Γερμανικής Γλώσσας.

Η Ελβετία υπέβαλε την ταινία LATE SHIFT (HELDIN) ως επίσημη υποψηφιότητα για την κατηγορία Διεθνής Ταινία Μήκους για τα 98α Βραβεία Όσκαρ®. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, η ταινία έχει γίνει μεγάλη επιτυχία στο box office. Η Ελβετή σκηνοθέτις, Petra Volpe ρίχνει φως στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας και αποτίει ένα συγκινητικό φόρο τιμής σε ένα επάγγελμα που είναι απαραίτητο για την κοινωνία, στο πολύτιμο έργο που επιτελείται καθημερινά στα νοσοκομεία και τις κλινικές μας, αλλά που δεν εκτιμάται αρκετά. Η Leonie Benesch πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Φλόρια, μιας συμπονετικής και αφοσιωμένης νοσηλεύτριας που εργάζεται στο χειρουργικό τμήμα ενός μεγάλου νοσοκομείου της Ζυρίχης. 

Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη, πάντα πρόθυμη να ακούσει τους ασθενείς, ακόμα και σε καταστάσεις άγχους, και πάντα έτοιμη να βοηθήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, στην σκληρή πραγματικότητα της απρόβλεπτης καθημερινότητάς της, τα πράγματα συχνά φαίνονται πολύ διαφορετικά. Η ροή της κινηματογράφησης αποτυπώνει την αγχωτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκόμες, επισημαίνοντας πολλά ζητήματα μέσω λεπτομερειών 2/2 που απαιτούν προβληματισμό, καθώς επηρεάζουν όχι μόνο το προσωπικό του τομέα της υγείας, αλλά και τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και όλους μας! Η Πρεσβεία της Ελβετίας επέλεξε την προβολή της ταινίας LATE SHIFT για τις Εβδομάδες της Γερμανικής Γλώσσας, καθώς αποτελεί μια ρεαλιστική απεικόνιση της νυχτερινής βάρδιας μιας νοσοκόμας, η οποία καταδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή όλων μας, σε όλο τον κόσμο.

Ο αρχικός τίτλος της ταινίας HELDIN μεταφράζεται ως Ηρωίδα, με την ταινία να τονίζει τη τεράστια πρόκληση και την αξία του έργου των επαγγελματιών υγείας. ▪ Γερμανικό Βραβείο Κινηματογράφου, Κολωνία – Judith Kaufmann 2025 (Νικητής) ▪ Ζυρίχη, Zürcher Filmpreis, Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους 2025 (Νικητής) ▪ Χάιφα, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Χάιφα, Βραβείο Golden Anchor για την Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους 2025 (Νικητής) ▪ Φεστιβάλ 2025: Βερολίνο, Σίδνεϊ, Motovun, Λοκάρνο, Μελβούρνη, Ρέικιαβικ, Χάιφα…

*Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, 8.30μμ | Πάνθεον, Λευκωσία | στα Ελβετικά Γερμανικά με Αγγλικούς υπότιτλους, ελεύθερη είσοδος 

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου

**Οι «Εβδομάδες της Γερμανικής Γλώσσας» διοργανώνονται κάθε χρόνο από τις Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και με την ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και του Ιδρύματος Charles Haimoff. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα, https://www.wddscyprus.com, καθώς και στη σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/CypWddS/

 

 

 

 

 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Η άλλη εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο

12.11.2025 09:15

Post thumbnail or placeholder

Δύο κυπριακές μπάντες στο pre-event του 12ου Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025

12.11.2025 08:40

Post thumbnail or placeholder

Προβολή της ελβετικής ταινίας LATE SHIFT (HELDIN)

12.11.2025 08:00

Post thumbnail or placeholder

Whispers on Glass: Έκθεση της Liubov M στη Lumiere Contemporary Art Gallery

11.11.2025 15:30

Post thumbnail or placeholder

Διάρρηξη στο εθνικό μουσείο της Δαμασκού - Εκλάπησαν αρχαίες ράβδοι χρυσού

11.11.2025 15:14

Post thumbnail or placeholder

Δημήτρης Χαραλάμπους

11.11.2025 15:10

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ