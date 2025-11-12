Δύο κυπριακές μπάντες στο pre-event του 12ου Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025

Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 08:40

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν στις 18 Νοεμβρίου 2024, στο Technopolis 20 στην Πάφο, ένα Pre-event στο πλαίσιο του 12ου Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025, ανοίγοντας με δυναμισμό και φρεσκάδα τη φετινή διοργάνωση.

Η βραδιά περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές εμφανίσεις που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και τη δημιουργικότητα της κυπριακής σύγχρονης μουσικής σκηνής:

sis I cracked my head open

Η νεανική μπάντα «Sis I cracked my head open» ξεπερνά τα όρια των μουσικών ειδών, προσφέροντας ένα ηχητικό ταξίδι που συνδυάζει prog rock, fusion και indie, με επιρροές από post-bebop jazz και διακριτικές πινελιές ποπ. Το σχήμα αποτελείται από τους Μιχαήλ Νεοκλέους (ηλεκτρική κιθάρα), Αντρέα Πογιατζή (μπάσο), Ιωάννη Τριανταφύλλου (ντραμς), Μαριέττα Ιερείδη (βιόλα) και Λάρα Αμπουζέιντ (φωνή). Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις που αντικατοπτρίζουν την ωμότητα και τον αυθορμητισμό της εφηβείας, μέσα από ένα ταξίδι πειραματισμού και αυτογνωσίας.

Η μπάντα έχει ήδη ξεχωρίσει με συμμετοχές στα Φέγγαρος High 2024, 11ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, 30ο Summer Jazz Festival στην Κρακοβία και Φέγγαρος 2025, ενώ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ.

Ermis Michail Trio +1

Το τρίο του Έρμη Μιχαήλ παρουσιάζει ένα δυναμικό και εκλεπτυσμένο πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις, εμπνευσμένες από την παράδοση του κλασικού jazz trio (κιθάρα, κοντραμπάσο, τύμπανα), εμπλουτισμένο αυτή τη φορά με τη μελωδική παρουσία του σαξόφωνου. Οι Έρμης Μιχαήλ (ηλεκτρική κιθάρα), Όμηρος Μιλτιάδους (τύμπανα), Κυριάκος Κέστας (κοντραμπάσο) και Μάριος Χαραλάμπους (σαξόφωνο) συνθέτουν ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο αρμονικές αποχρώσεις, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και πλούσιες ρυθμικές υφές.

Η εκδήλωση αυτή λειτουργεί ως μια εκρηκτική εισαγωγή στο 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Δεκεμβρίου 2025 στο Θέατρο Ριάλτο. Προσφέρει στο κοινό μια πολύπλευρη και ζωντανή εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και τον διαρκώς εξελισσόμενο χαρακτήρα της τοπικής μουσικής σκηνής.

Γενικές Πληροφορίες:

18 Νοεμβρίου 2025 Τρίτη 20:00, Technopolis20, Πάφος

Διάρκεια: 60’

Εισιτήρια: €8 Ταμείο: 77 77 77 45 E-tickets: www.rialto.com.cy Πληροφορίες: www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com, www.rialto.com.cy, www.technopolis20.com Facebook page: Cyprus Jazz & World Music Showcase Instagram: cyjazzandworldmusicshowcase