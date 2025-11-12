«Η άλλη εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο

Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 09:15

Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας.

Το Φανταστικό Θέατρο παρουσιάζει το θεατρικό αναλόγιο: «Η Άλλη Εποχή».Βασισμένο στο αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου, σε διασκευή-σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζήρα.

Απρίλιος 1941. Μια παρέα Κύπριων φοιτητών παγιδεύονται στην Αθήνα με την εισβολή των Γερμανών, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα ή να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Μέσα στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι νεαροί αυτοί άνθρωποι προσπαθούν να αντισταθούν στον φασισμό, βιώνοντας ταυτόχρονα τις πρώτες μεγάλες καθοριστικές εμπειρίες της ζωής τους —τον έρωτα, την απώλεια, την προδοσία, την αναμέτρηση με την ίδια την ιστορία.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκονται η Μάγδα, η αδελφή της Αγγελική, και ο Μίκης, μετέπειτα σύντροφος της Μάγδας: τρεις χαρακτήρες που, προσπαθώντας να χαράξουν την πορεία τους μέσα σε μια ταραγμένη εποχή, γίνονται μάρτυρες ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο. Μέσα από τα μάτια τους, η Αθήνα του 41-45 ξεδιπλώνεται μπροστά μας με γλαφυρά χρώματα, με στιγμές μιας χαμένης ομορφιάς αλλά και με στιγμές μεγάλου πόνου.

Η παράσταση συνθέτει ένα μωσαϊκό προσωπικών και ιστορικών στιγμών: η Κατοχή, η πείνα, οι διωγμοί, το Πανεπιστήμιο υπό αστυνόμευση, η Αντίσταση, ο εμφύλιος που προαναγγέλλεται, σε αντιδιαστολή με τη νιότη που ελπίζει και αντιστέκεται στον θάνατο.

Με τρυφερότητα και ανθρωπιά, το έργο αναδεικνύει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στη βία και την καταπίεση, ενώ παράλληλα αποτελεί μια σπάνια ματιά στην Κατοχή της Αθήνας μέσα από την μαρτυρία μιας νεαρής Κύπριας τη στιγμή της σκληρής διαδικασίας ενηλικίωσης.

Το αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου αποκτά σήμερα ανησυχητική επικαιρότητα. Η διάβρωση των δημοκρατικών αξιών προβάλλουν ξανά ως απειλές, καθιστώντας το έργο μια βαθιά ανθρώπινη και πολιτική υπενθύμιση: η ελευθερία και η αξιοπρέπεια κερδίζονται μόνο όταν δεν κλείνουμε τα μάτια στην αδικία γύρω μας.

Ένα γοητευτικό κείμενο που συνδυάζει ιστορική αλήθεια, τρυφερότητα, χιούμορ και λυρισμό, προσκαλώντας το κοινό να αναλογιστεί — μέσα από μια προσωπική μαρτυρία — τη συλλογική μας μνήμη.

Τρεις ηθοποιοί ζωντανεύουν μια πλειάδα χαρακτήρων, ενώ τα ηχοτοπία του Αντώνη Αντωνίου μας ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο. Το θεατρικό αναλόγιο είναι ενταγμένο στον χώρο της έκθεσης «Συνύπαρξη» με έργα της Βάσως Κατράκη και του Δημήτρη Αληθεινού, δύο καλλιτεχνών που εκφράζουν μέσα από την τέχνη τους την αντίσταση στον φασισμό και τη βία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Διασκευή-δραματοποίηση και σκηνοθετική επιμέλεια: Μαγδαλένα Ζήρα

Μουσική: Αντώνης Αντωνίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Καλλιτεχνική επιμέλεια χώρου και αφίσα: Γιώργος Τσαγγάρης

Συντονισμός παραγωγής: Μαρία Πισιήλη

Ηθοποιοί: Νάγια Αναστασιάδου, Μαρία Μασόνου, Λουκάς Προκοπίου

Ημερομηνίες και ώρες παραστάσεων:

Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου 2025 8:00μμ

Παραστάσεις: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8:00

7 και 14 Δεκεμβρίου 6:00 στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

Κρατήσεις στο: www.more.com [https://www.more.com/cy-el/tickets/theater/i-alli-epoxi]

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού