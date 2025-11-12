«WELCOME» : Το πάρτυ λήξης του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.25

Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 11:04

Το κέντρο παραστατικών τεχνών ΜΙΤΟΣ σας προσκαλεί στην τελευταία δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.25. Πρόκειται για το closing party αυτής της χρονιάς, με τίτλο WELCOME, εμπνευσμένο από το ομώνυμο άλμπουμ του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και μουσικού Pierre Remy. Μια ευκαιρία συνάντησης∙ με τους καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, με φίλους και το κοινό του theYard.Residency.

Σε αυτό το πλαίσιο ο φιλοξενούμενος Βέλγος μουσικός Pierre Remy παρουσιάζει το άλμπουμ Welcome_ El Rata

Ο Fractional είναι νεκρός και ο El Rata γεννιέται. Αλλά είναι ακόμα o Eugénie. To Welcome είναι το πρώτο EP του El Rata. Η μουσική είναι μια σκοτεινή και διασκεδαστική Electronica με έντονη επίγευση JUNGLE.

Πληροφορίες

15.11 - 20:30

Είσοδος δωρεάν

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34