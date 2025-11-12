«Papiers: Fountain of Desires» : Ομαδική έκθεση στην IsNotGallery

Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 13:40

Το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο θεμελιώδες υλικό στη δημιουργία, εκεί όπου ξεκινά η καταγραφή κάθε σκέψης, κάθε σχεδίου, κάθε μορφής.

Τα έργα της έκθεσης συνθέτουν ένα μωσαϊκό δημιουργιών που εκτείνεται από θεμελιώδεις καλλιτέχνες της κυπριακής και ελληνικής εικαστικής σκηνής, έως καινοτόμους δημιουργούς πολλών και διαφορετικών γενεών, και φτάνει στη νέα γενιά που συνειδητά επιμένει στο χαρτί ως πεδίο πειραματισμού και έκφρασης.

Στην Papiers-Fountain of Desires επιλέγω για αρχή να σταθώ στα αρχιτεκτονικά σχέδια του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη τα οποία εκτίθενται. Τη δύναμη του χρόνου. Ή καλύτερα, τον τρόπο με τον οποίο ο χρόνος μεταποιεί τις σημειώσεις και τα αρχεία. Πώς τα σημεία και οι γραμμές που επιλέγει κάποιος να ορίσει- ή και να συνθέσει- σε ένα χαρτί, αποκτούν διαφορετική αξία σε μελλοντικό χρόνο. Στέκομαι επίσης και στην τεχνική του Στέλιου Βότση. Που, εν ευφυΐα του, συνέθεται τα έργα του χρησιμοποιώντας “μόλες” (ή στενσιλ αν προτιμάτε). Αυτή η μηχανική επανάληψη της φόρμας, μπορεί να “διαβαστεί” και ως ποιητική χειρονομία. Ό,τι η επανάληψη μιας μορφής μπορεί να ανανεώνεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Γι’ αυτό οι φιγούρες στα έργα του Βότση, όπως και άλλα σχήματα και μοτίβα, επαναλαμβάνονται στο εύρος του έργου του, σαν ρυθμικά σημεία.

Το χαρτί είναι ο τόπος και ο χρόνος όπου η προεργασία, το μέτρημα, η προετοιμασία και η ιδέα σταδιακά μετατρέπονται σε πράξη. Έτσι, η διαδικασία γίνεται το έργο αυτό καθαυτό. Η γραφή μετατρέπεται σε ένα διάλογο μεταξύ καλλιτέχνη, πρακτικής και κοινού. Τα έργα σε χαρτί φέρνουν μια ειλικρίνεια γιατί το συγκεκριμένο υλικό είναι ελευθερία. Η ελευθερία της αρχής. Εκεί που όλα είναι ακόμα δυνατά.

Κείμενο: Μαρία Ευσταθίου

Οι καλλιτέχνες:

Χρίστος Αβραμίδης, Στέλιος Βότσης, Αλέκος Φασιανός, Glyn Hughes, Κώστας Ιωακείμ Καϊμάκης, Ανδρέας Καραγιάν, Ελένη Κινδύνη, Μαρία Κοφτερού, Γιάννης Κοφτερός, Μιχάλης Μανουσάκης, Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, Πάμπος Μίχλης, Ελένη Νικοδήμου, Arshak Sarkissian, Ανδρέας Σκουφάρης, Βασίλης Σπεράντζας και Γιάννης Τσαρούχης.

Εγκαίνια: 14 Νοεμβρίου, 19:30

Διάρκεια: 14 – 31 Νοεμβρίου

Επιμέλεια: Άντρος Ευσταθίου

Ώρες λειτουργίας

Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-13:00 & 15:00-18:00

Σάββατο 10:00-14:00