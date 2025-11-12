Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 15:35
Τα Secret Concerts επιστρέφουν στις 26 και 27 Νοεμβρίου με πέντε μυστικές συναυλίες από Κύπριους καλλιτέχνες σε μυστική τοποθεσία στο Δήμο Κουρίου.

Ο Δήμος Κουρίου και το Kourion 2030 παρουσιάζουν τη φετινή έκδοση των Secret Concerts - την πρωτοβουλία της Louvana Records που αυτή τη φορά ταξιδεύει σε μυστική τοποθεσία εντός του Δήμου Κουρίου, στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Δύο μέρες, πέντε μυστήριες συναυλίες που περιμένουν να αποκαλυφθούν.

Εισιτήρια για τα Kourion Secret Concerts: fengaros.com/tickets Τα Kourion Secret Concerts συνεχίζουν την αποστολή τους να προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για ανακάλυψη και προώθηση της τοπικής δημιουργίας. Από την pop έως τη rock και κάθε ενδιάμεσο μουσικό ύφος, οι συναυλίες προβάλλουν τη σύγχρονη κυπριακή μουσική σκηνή στην πιο αυθεντική της μορφή.

Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων με δωρεάν κρασί. Η ακριβής τοποθεσία θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους εισιτηρίων ανήμερα της εκδήλωσης, ενώ οι καλλιτέχνες θα αποκαλύπτονται μόλις ανέβουν στη σκηνή. Μία ιδιαίτερη πρόσκληση προς το κοινό να ανακαλύψει και να στηρίξει την τοπική μουσική σκηνή.

Παρουσίαση: Δήμος Κουρίου - Διοργάνωση: Louvana Records και Kourion 2030Παραγωγή: Studio eleven63 - Υποστηρικτής: LOEL

 

