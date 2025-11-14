«Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» στο Σατυρικό Θέατρο

Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 10:42

Το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions παρουσιάζουν το συγκλονιστικό έργο «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» του Bernard Pomerance, σε μετάφραση και διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Μέρρικ, ενός σοβαρά παραμορφωμένου άντρα που έζησε στο Βικτωριανό Λονδίνο το 1880 και έγινε σύμβολο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ιστορία του ενέπνευσε συγγραφείς, επιστήμονες και δημιουργούς και μεταφέρθηκε στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο με τεράστια επιτυχία. H κινηματογραφική ταινία του 1980, σε σκηνοθεσία David Lynch, με τους John Hurt και Anthony Hopkins, απέσπασε οκτώ Υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το έργο του Pomerance τιμήθηκε με τα Βραβεία Tony, Drama Desk, Obie Awards και New York Drama Critics’ Circle. Στην Ελλάδα ανέβηκε για πρώτη φορά το 1980 από τον πρωτοποριακό, για την εποχή, σκηνοθέτη και ηθοποιό Δημήτρη Ποταμίτη με το Θέατρο Έρευνας, ενώ στην Κύπρο το 2012, από το Θέατρο ΕΝΑ, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδη.

Γνωστός ως "ο Άνθρωπος Ελέφαντας", ο Τζον Μέρικ, είναι μια παραμορφωμένη μάζα από οστά και σάρκα, πέρα από κάθε ανθρώπινο μέτρο. Ο «ιδιοκτήτης» του τον κακοποιεί συστηματικά και τον εκμεταλλεύεται για να βγάζει λεφτά, εκθέτοντάς τον σε πανηγύρια ως "τέρας", μπροστά στο έντρομο από το θέαμα πλήθος. Όταν ο γιατρός Φρέντερικ Τριβς τον ανακαλύπτει, τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο του Λονδίνου προσπαθώντας να του προσφέρει μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή. Σιγά σιγά ο Τζoν αποκαλύπτει τον πλούσιο συναισθηματικό και πνευματικό του κόσμο και τη δίψα του για αποδοχή, αγάπη και έρωτα. Θα καταφέρει όμως να αναγνωριστεί από τους γύρω του ως ένας «φυσιολογικός» άνθρωπος και όχι ως ένα «αποκρουστικό φρικιό»;

Μέσα από μια νέα, τολμηρή σκηνική ανάγνωση αυτού του εμβληματικού έργου, με εναλλασσόμενους ρόλους, αφηγηματικές λειτουργίες και ζωντανή επί σκηνής μουσική και τραγούδι, η παράσταση μας επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο διαχρονικά ερωτήματα για τη διαφορετικότητα, τον στιγματισμό και την κοινωνική αδικία. Σε μια εποχή που η εξωτερική τελειότητα προβάλλεται ως ιδανικό και οι άνθρωποι εξακολουθούν να βιώνουν τον ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» είναι μια κραυγή αντίστασης στην απανθρωποποίηση και ταυτόχρονα μια έκκληση για ενσυναίσθηση, αποδοχή και σεβασμό.

Η πρώτη παρουσίαση του έργου «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας», θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Bernard Pomerance

Μετάφραση/Διασκευή: Φρίξος Μασούρας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κυριάκου

Σκηνογραφία: Ελένη Ιωάννου

Ενδυματολογία: Σοφία Μαυρομιχάλη / Κατερίνα Ττάκκα

Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Λάζογλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντρέας Γεωργίου

Φωτογραφίες - Trailer: Splash Screen Entertainment

Κατασκευή Σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Γραφικά: Νικολέττα Αρέστη, rst arts

Παίζουν: Χριστόδουλος Μαρτάς, Βασίλης Μιχαήλ, Πέννυ Φοινίρη, Πολυξένη Σάββα, Ελένη Ζαντή, Αντρέας Γεωργίου, Γεωργία Νικολάου, Γιώργος Λίζος, Μαρία Χαρά Τρούσα

Μουσικοί επί σκηνής: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Κατερίνα Δεσπότη, Χριστίνα Καραβά

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου | Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 8.00 μμ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Κάθε Σάββατο στις 8.00 μμ και Κυριακή στις 6.30 μμ

Παρασκευή 5&19 Δεκεμβρίου στις 8.00 μμ

Διάρκεια Παράστασης: 120 λεπτά και 15 λεπτά διάλειμμα

Για ηλικίες 15 ετών και άνω.

ΕΙΣΟΔΟΣ: €15 | €12 (μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχοι)

Δωρεάν είσοδος για θεατές με κινητικά προβλήματα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: (από 13 Νοεμβρίου)

www.satirikotheatro.com

Πληροφορίες/Εισιτήρια: ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 22312940 – 22421609

Email: satiriko.tameio@cytanet.com.cy