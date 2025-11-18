«Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά στην ΕΘΑΛ

Δημοσιεύθηκε 18.11.2025 12:20

Η 183η παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με τις Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble

Μια φορά κι ένα καιρό, στη Χώρα των Ανθρώπων τα παιδιά σταμάτησαν να διαβάζουν και τα βιβλιοπωλεία άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ο λόγος; Η νέα τεχνολογία! Τα νέα κυκλοφορούν σύντομα και στη Χώρα των Παραμυθιών, που βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο από αυτή τη νέα απειλή. Οι ήρωες των παραμυθιών αποφασίζουν να αναλάβουν δράση, να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν ξανά το διάβασμα και να σώσουν τη Χώρα τους. Ο κλήρος πέφτει…στη Ντάμα Κούπα, στον Κακό Λύκο, στην Ωραία Κοιμωμένη, στον Πήτερ Παν και στη Τίνκερμπελ. Και τότε ξεκινά μια απίστευτη περιπέτεια γεμάτη εκπλήξεις, ευτράπελα, μαγεία, μουσική και χορό. Στο τέλος εεεεεε…τα υπόλοιπα επί σκηνής!

Η ΕΘΑΛ επιλέγει ένα σύγχρονο παραμύθι, για μικρά και για …όχι και τόσο μικρά παιδιά και συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία με τις ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble.

«Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά, στο πρώτο Παγκύπριο ανέβασμα της από επαγγελματικό θίασο, επανεφεύρει μερικούς από τους πιο γνωστούς ήρωες κλασικών παραμυθιών στο σήμερα, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή απειλή: τη νέα τεχνολογία!

Η παράσταση δίνει νέα πνοή σε κλασικές αφηγήσεις και τις φέρνει στο σήμερα, μέσα από φαντασία, χιούμορ και συγκίνηση. Πέρα από την ψυχαγωγία, η παράσταση στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των παιδιών – στοιχεία απαραίτητα για τους αυριανούς ενεργούς θεατές και πολίτες.

Την αποστολή να ζωντανέψει επί σκηνής αυτή την ξεχωριστή ιστορία έχει αναλάβει μια ομάδα νεαρών, αλλά ταλαντούχων και έμπειρων καλλιτεχνών, προσφέροντας μια ακόμα πιο φρέσκια ματιά στην ήδη ενδιαφέρουσα προσέγγιση της συγγραφέως.

Πληροφορίες παραγωγής:

Κείμενο: Γεωργία Παρασκευά

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική σύνθεση/ ηχητικά τοπία: Γιάννης Κουφουδάκης

Χορογραφίες/Κίνηση: Ήβη Χατζηβασιλείου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Διεύθυνση παραγωγής: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Επί σκηνής: Ραφαέλλα Καβάζη, Αντρέας Λόντου, Τάριελ Μπερίτζε, Ευαγγελία Ονουφρίου, Αμαλία Τρίγγου.

Φωνή Τζίνι: Νικόλας Δημητρίου

Στον ρόλο του Αλλαντίν ως ραδιοφωνικού παραγωγού: ακούγεται ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιάννου

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: ARTemis Graphics & Visual Communication

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου

Κατάλληλο για όλη την οικογένεια

Πρεμιέρα: 22 Νοεμβρίου | Θέατρο ΕΘΑΛ |15:00

Παραστάσεις:

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ:

29 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

23 & 30 Νοεμβρίου 2025 | 11:00

Λευκωσία - WhereHaus 612 :

06, 13, 20, 26 & 27 Δεκεμβρίου 2025| 15:00

07, 14, 21 & 28 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00

Τιμές εισιτηρίων:

€15 κανονικό

€10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι)

€7 για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (με επίδειξη της κάρτας στο ταμείο)

Πληροφορίες: 25877827