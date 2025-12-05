Ο αυτοδίδακτος τραγουδοποιός Παναγιώτης Λοΐζου παρουσιάζει τους «Δύο Κόσμους» του στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 05.12.2025 09:27

Ένας αυτοδίδακτος ερμηνευτής και τραγουδοποιός έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 και φέρνει στη σκηνή μια ακατέργαστη πηγαία αυθεντικότητα που αντηχεί βαθιά στον ακροατή. Ο Παναγιώτης Λοΐζου είναι η απόδειξη ότι η μουσική δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια – χρειάζεται ανάγκη, τόλμη, αυθεντικότητα και αλήθεια. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό δίσκο με τίτλο «Δύο Κόσμοι», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30), στο πλαίσιο του προγράμματος #UNDER30.

Ο Παναγιώτης ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη χροιά του, και τον προσωπικό, αλλά συνάμα ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το τραγούδι, κάτι που τον καθιστά μια από τις πιο ανερχόμενες φωνές που γεφυρώνουν την παράδοση με τη σύγχρονη εποχή. Γράφει στίχους και μουσική, παίζει κιθάρα και κρητικό λαούτο, τα οποία έμαθε μόνος του να παίζει μέσα στην πανδημία. Με βαθιές πολιτισμικές ρίζες αποδεικνύει ότι η μουσική δεν αρχίζει στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά εκεί όπου κάποιος τολμά να ακούσει, να νιώσει, να ονειρευτεί, να τραγουδήσει και να δημιουργήσει.

«Δύο Κόσμοι»

Ο δίσκος του «Δύο Κόσμοι» αποτελεί το απόσταγμα μιας διαδρομής γεμάτης αυθορμητισμό, αναζήτηση και έκφραση. Καταθέτει την ψυχή του με τραγούδια που κουβαλούν βιώματα, σκέψεις και ελπίδες. Εκτός του δίσκου θα ακουστούν κάποιες επανεκτελέσεις επιδραστικών δημιουργών, καθώς και ζωντανές εκτελέσεις ακυκλοφόρητου υλικού, δημιουργώντας έτσι μια πλούσια, πολυεπίπεδη συναυλιακή εμπειρία όπου τα τραγούδια γίνονται ιστορίες αγάπης, ταυτότητας, μνήμης, αλλά και αναστοχασμού πάνω σε πραγματικούς αγώνες, κοινωνικά ζητήματα και πολιτικές εντάσεις. Όπως λέει και ο ίδιος: «Ο κόσμος γίνεται πιο σκοτεινός, αλλά εγώ διάλεξα να απαντήσω με τραγούδια. Να πω το δικό μου μερτικό. Ίσως, να μπορέσουμε έτσι να αλλάξουμε κάτι μαζί».

Ποιος είναι

Η φωνή του Παναγιώτη είναι ένα εκφραστικό όργανο που γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη εποχή. Η μουσική του δεν κατατάσσεται εύκολα. Εναλλακτική folk, συνδυασμένη με ατμοσφαιρικές, ψυχεδελικές υφές, ριζωμένες στην ελληνική και κυπριακή παράδοση, συνθέτουν μια μοναδική μίξη σύγχρονου έντεχνου, ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και πειραματικού ροκ.

Βαθιά επηρεασμένος από τους θρύλους της ελληνικής λαϊκής μουσικής, συγχωνεύει μεσογειακά και βαλκανικά στοιχεία με τη σύγχρονη τραγουδοποιία. «Θυμάμαι μικρός να ακούω στο αυτοκίνητο από κασέτες τους Gipsy Kings. Την άλλη μέρα ανακάλυπτα τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Κάπου εκεί υπήρχαν και οι Led Zeppelin, ο Johnny Cash, ο Νίκος Παπάζογλου και όχι μόνο», επισημαίνει. Η μουσική του κατοικεί στο σταυροδρόμι των ειδών, όπου τα λαϊκά μοτίβα συναντούν τη συναισθηματική δύναμη της world music και την εσωτερικότητα του έντεχνου. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που μοιάζει ταυτόχρονα αρχαίος, αλλά παράλληλα, φρέσκος, οικείος αλλά και εντυπωσιακά πρωτότυπος.

Καλλιτεχνική παρουσία

Ο Παναγιώτης Λοΐζου έχει ήδη κερδίσει το κοινό με τις εμφανίσεις του σε Κύπρο και Ελλάδα, από μικρούς χώρους μέχρι μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Fengaros Reacts και το Fengaros Festival. Στην Αθήνα, δύο sold-out συναυλίες σε πανεπιστημιακό χώρο και στο «ILION Plus» επιβεβαιώνουν τη δυναμική του. Σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Φώτης Σιώτας και ο Δημήτρης Λάππας δείχνουν πως η μουσική του έχει ήδη αγγίξει τα αυτιά των ειδικών – και κυρίως, τις καρδιές του κοινού.

Συντελεστές

Τραγούδι, ακουστική & κλασική κιθάρα, κρητικό λαούτο: Παναγιώτης Λοΐζου

Τύμπανα: Βασίλης Μπαχαρίδης

Κρουστά & handpan: Βασίλης Βασιλείου

Μπάσο: Λευτέρης Μουμτζής

Ηλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα, Μπουζούκι, Σαζ, Λαούτο: Ζήνωνας Οικονομίδης

Ηλεκτρική & κλασική κιθάρα, μπουζούκι, νέυ: Παναγιώτης Τσαππής

Κρητική λύρα: Χριστίνα Πολυκάρπου

Backing Vocals, Keys, Αυλό: Αναστασία Δημητριάδου

Διάρκεια: 100΄

Age group: +18

* Η παράσταση περιλαμβάνει στροβοσκοπικά φώτα.

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €14/ €16

ΖΩΝΗ Α: €12/ €14

ΖΩΝΗ Β: €10/ €12

ΖΩΝΗ Γ: €10

ΖΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG