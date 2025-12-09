Claytopia: Το πρώτο αποκλειστικό φεστιβάλ κεραμικής της Κύπρου επιστρέφει για τη δεύτερη του έκδοση

Δημοσιεύθηκε 09.12.2025 11:53

Το Claytopia, το μοναδικό φεστιβάλ στην Κύπρο αφιερωμένο αποκλειστικά στην κεραμική, επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά. Διοργανώνεται από την ομάδα του εργαστηρίου κεραμικής Tochka στη Λευκωσία και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού στον πηλό.

Αποστολή του Claytopia είναι να προβάλει τις δεξιότητες, τις τεχνικές και τη δημιουργικότητα των τοπικών κεραμιστών. Η Μαρία Αναξαγόρα, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, εξέφρασε τη στήριξή της στο φεστιβάλ:

«Η κεραμική είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο σημαντικές τέχνες της Κύπρου. Αποτελεί βασικό μέρος της πολιτιστικής μας ιστορίας. Είμαστε περήφανοι για τις εξαιρετικές δεξιότητες των τεχνιτών μας και τιμούμε τη στήριξη ενός γεγονότος που φέρνει αυτή την παράδοση στο προσκήνιο.»

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Το πρόγραμμα του Claytopia περιλαμβάνει:

Ζωντανές επιδείξεις προχωρημένων τεχνικών από Κύπριους κεραμίστες:

Παραδοσιακή Κεραμική Κόκκινου Πηλού Κορνού — Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO (Βασούλλα Αδάμου & Λουκία Καουράνη)

Mεγάλα αγγεία στον τροχό (Μιχάλης Πάρπας)

Wild Clay Moonjar (Σωκράτης Πετρίδης)

Spiral Vase Wheel Throwing (Πέτρος Σταύρου)

Γλυπτική με ζωντανό μοντέλο (Παναγιώτης Πασαντάς)

Ζωγραφική σε κεραμικά (Μαρία Αλωνεύτου & Τζιοβάννα Αντωνίου)

Μια μοναδική βραδινή παράσταση, όπου οι αγγειοπλάστες θα δουλέψουν με δεμένα μάτια.

Δωρεάν εργαστήρια για παιδιά, με δοκιμή του τροχού κεραμικής και δημιουργία πήλινων χριστουγεννιάτικων στολιδιών για να τα πάρουν σπίτι.

Μεγάλη αγορά κεραμικής με 35 καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο, με χειροποίητη κεραμική, γλυπτά και χρηστικά αντικείμενα.

Προβολές ντοκιμαντέρ όλη μέρα, με θέματα γύρω από τις κεραμικές παραδόσεις και τις τεχνικές επεξεργασίας του πηλού από όλο τον κόσμο.

Ζεστό κρασί, κοκτέιλ και street food καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Τατιάνα Βασίλεβα, ιδρύτρια του Tochka Studio και δημιουργός του Claytopia, μοιράζεται το βαθύτερο όραμα του φεστιβάλ:

«Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν πολλοί νέοι κεραμιστές στο νησί και είναι εμπνευστικό να είμαι μέρος μιας τόσο αναπτυσσόμενης και φιλόξενης κοινότητας. Η γνώση πρέπει να μοιράζεται — αυτό είναι απαραίτητο για την εξέλιξη κάθε τέχνης. Το Claytopia δεν είναι μόνο ένας χώρος για να αγοράσεις κεραμικά· είναι ένας τόπος ανταλλαγής ιδεών, μάθησης και δημιουργίας νέων επαφών.»