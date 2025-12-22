Παράθυρο logo
Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή στο κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ
Δημοσιεύθηκε 22.12.2025 14:15
Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή στο κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός. Η μεγαλύτερη παραγωγή της χρονιάς θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Γλώσσα; ελληνικά

Πρόγραμμα:

27.12 – 20.30

28.12 – 20.30

29.12 – 17.30 + 20.30

30.12 – 17.30 + 20.30

02.01 - 17.30 + 20.30

03.01 - 17.30 + 20.30

07.01 – 20.30

08.01 – 20.30

09.01 – 20.30

10.01 - 17.30 + 20.30

11.01 – 20.30

13.01 - 20.30

14.01 – 20.30

Εισιτήρια στο www.pantheon-theatre.com

