Δημοσιεύθηκε 29.12.2025 09:55
Έκθεση Στέφανου Φιλίππου & Αναστασίας Σίβκοβα στην Γκαλερί Γκλόρια

“Dreamy Valley", Αναστασία Σίβκοβα

Η Γκαλερί Γκλόρια παρουσιάζει την έκθεση των Στέφανου Φιλίππου και Αναστασίας Σίβκοβα με τίτλο «ANAMNESIS». Η έκθεση περιλαμβάνει σχέδια, ακουαρέλες και καμβάδες, μέσα από τα οποία οι δύο καλλιτέχνες εξερευνούν τη μνήμη ως ζωντανή, εύθραυστη και διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. 

Θεματική της Έκθεσης 

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η κοινή πρόθεση των δύο δημιουργών να αποτυπώσουν στιγμές πριν ξεθωριάσουν. Κάθε έργο λειτουργεί ως θραύσμα μνήμης, διαμορφωμένο από προσωπικές εμπειρίες, συναισθήματα και αισθητηριακές εντυπώσεις. 

Τα έργα, άλλοτε ακριβή και άλλοτε εκφραστικά, αποτελούν οπτικά ίχνη τόπων, διαθέσεων και φευγαλέων στιγμών που άφησαν το αποτύπωμά τους. Μέσα από το χρώμα, την υφή και τη γραμμή, οι καλλιτέχνες προτείνουν μια βαθιά εσωτερική εξερεύνηση της μνήμης - του τρόπου με τον οποίο σχηματίζεται, διαλύεται και επανεμφανίζεται. 

Η έκθεση προσκαλεί τον θεατή όχι μόνο να παρατηρήσει, αλλά και να θυμηθεί. 

ShapeΒιογραφικά Καλλιτεχνών 

Στέφανος Φιλίππου 

Ο Στέφανος Φιλίππου (γεν. 1984, Λευκωσία) είναι αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης που συμπληρώνει τη 15ετή αρχιτεκτονική του πορεία με μια έντονα εκφραστική εικαστική πρακτική. Με κυπριακή, σερβική και γαλλική καταγωγή, το έργο του αντανακλά ένα διαχρονικό πάθος για τη δημιουργία, το οποίο ξεκίνησε από τα παιδικά του σκίτσα και εξελίχθηκε μέσα από τον πειραματισμό με ποικίλα μέσα - παραδοσιακά και ψηφιακά. 

Χρησιμοποιώντας ακουαρέλα, γραφίτη, παστέλ, κάρβουνο και ακρυλικά, ο Φιλίππου αποτυπώνει εφήμερες στιγμές, διαθέσεις και υφές. Η τέχνη του καθοδηγείται από την ανάγκη να συλλαμβάνει και να διαφυλάσσει μνήμες και αισθήσεις, αντλώντας έμπνευση από την αρχιτεκτονική και την ιστορία της τέχνης. 

ShapeΑναστασία Σίβκοβα

Η Αναστασία Σίβκοβα (γ. 1988, Τάξιμο) είναι αυτοδίδακτη καλλιτέχνης με βαθιά και διαχρονική σχέση με τη ζωγραφική. Από τα πρώτα της σκίτσα μέχρι τη σημερινή της δουλειά, έχει διαμορφώσει μια προσωπική, ανεξάρτητη καλλιτεχνική φωνή, καθοδηγούμενη από την περιέργεια, τον πειραματισμό και μια έντονα διαισθητική κατανόηση του χρώματος και της διάθεσης. 

Εργάζεται κυρίως με ακρυλικά, λάδι, ακουαρέλα και γκουάς, αντλώντας έμπνευση από τη φύση - τις υφές, τους ρυθμούς και την ήσυχη ομορφιά της. Οι ζωγραφιές της ξετυλίγονται μέσα από λεπτές, στοχευμένες λεπτομέρειες που προσκαλούν τον θεατή σε προσεκτική παρατήρηση. Η τέχνη της λειτουργεί ως προσωπικό αρχείο μιας συνεχούς αναζήτησης της ομορφιάς στην απλότητα, στη σπιρτάδα της στιγμής και στην ίδια την πράξη της δημιουργίας. 

ShapeΤα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, στις 19:30. 

Διάρκεια Έκθεσης : 9 Ιανουαρίου 2026 – 30 Ιανουαρίου 2026 

Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία 1075.

Τηλ. :22762605. 

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο, 10.30-12.45 π.μ. Δευτέρα - Παρασκευή, 5.30 – 8.00 μ.μ.

www.gloriagallery.com

Facebook: https://www.facebook.com/GloriaGalleryNicosia

Email: gloriagallery1@gmail.com

Instagram: @gloria_gallery_nicosia

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΓΚΑΛΕΡΙ
Γκαλερί Γκλόρια
