Με τη φωτογραφική έκθεση «Πέρας» του Νικόλα Λουκά ολοκληρώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 29.12.2025 13:14

Αποτυπώνει την ψυχολογική φόρτιση των καλλιτεχνών του Φεστιβάλ πριν και μετά τη σκηνική τους παρουσία

Τι συμβαίνει στα λίγα λεπτά πριν ένας καλλιτέχνης ανέβει στη σκηνή; Και τι αποτυπώνεται στο πρόσωπο και στο σώμα του αμέσως μετά την υπόκλιση, όταν η παράσταση έχει ολοκληρωθεί αλλά η ένταση παραμένει; Αυτές, τις αθέατες, μεταβατικές στιγμές των καλλιτεχνών, καταγράφει η φωτογραφική έκθεση του Νικόλα Λουκά, με τίτλο «Πέρας», που παρουσιάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, στην τελετή λήξης του, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:00). Τρεις μήνες γεμάτοι θέατρο, μουσική, χορό και άλλες παράλληλες δράσεις ολοκληρώνονται με τον πιο εορταστικό τρόπο – με ένα closing party με DJ set on stage, που θα συνοδεύσει την έκθεση.

Η έκθεση παρουσιάζει ατομικά πορτρέτα όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στις παραγωγές του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, φωτογραφισμένα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή και αμέσως μετά την υπόκλιση. Στο πριν, ο φακός συλλαμβάνει την αναμονή, τη συγκέντρωση, την ένταση, το άγχος, αλλά και την προσωπική τελετουργία κάθε καλλιτέχνη πριν εκτεθεί στο κοινό. Στο μετά, στα παρασκήνια πια, αποτυπώνεται η ενέργεια της σκηνής που δεν έχει ακόμη καταλαγιάσει. Η χαρά, η αποφόρτιση, η κούραση, η συγκίνηση, η εγρήγορση που δεν πρόλαβε να σβήσει.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε όλους τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας - από την είσοδο και το φουαγιέ, μέχρι τη σκηνή, τα παρασκήνια, τους διαδρόμους και τα καμαρίνια. Οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον ίδιο τον "μηχανισμό" του θεάτρου, σε χώρους που έχουν ζήσει την ένταση και την ενέργεια του φεστιβάλ, και συναντούν τις εικόνες ακριβώς εκεί όπου γεννήθηκαν.

Πέρας, ο τίτλος και η έννοιά του

Το "Πέρας" είναι η στιγμή που κάτι ολοκληρώνεται και κάτι άλλο ξεκινά. Είναι το σύνορο, το κατώφλι, ο μικρός χρόνος της μετάβασης, δεν παρουσιάζει απλώς πορτρέτα, αλλά μια συλλογική αφήγηση.

Την ίδια βραδιά ολοκληρώνεται και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, έτσι το "Πέρας" λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής ανάμεσα στο τέλος ενός μεγάλου πολιτιστικού κύκλου και στο προσωπικό τέλος κάθε παράστασης, όπως αποτυπώνεται στα πρόσωπα των καλλιτεχνών. Μια μοναδική βραδιά όπου το θέατρο, οι άνθρωποί του και το κλείσιμο του φεστιβάλ συναντιούνται σε μια ενιαία εικόνα.

Ανάμεσα στο πριν και το μετά υπάρχει μια αόρατη κατάθεση, κάτι που δίνεται στη σκηνή και κάτι που μένει. Αυτή η μετάβαση επιχειρείται να αποτυπωθεί μέσα από τη φωτογραφία. Είναι η συγκυρία όπου κλείνει μια στιγμή, αλλά συνεχίζει να ζει στο πρόσωπο, στο βλέμμα, στην αναπνοή.

Μετά τις 22:00, η σκηνή του θεάτρου μετατρέπεται σε dance floor, σηματοδοτώντας το πέρασμα από την τελετουργία της παράστασης στη συλλογική γιορτή και την ολοκλήρωση ενός τρίμηνου φεστιβάλ που υμνεί τον πολιτισμό.

Ποιος είναι ο Νικόλας Λουκά;

Ο Νικόλας Λουκά (Nikolas Louka) είναι visual artist με μέσο τη φωτογραφία. Σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα και το 2011 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Το ύφος του χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία ανάμεσα στο στυλιζαρισμένο και το ακατέργαστο, με έμφαση στην ένταση και την αλήθεια της στιγμής.

Στην καλλιτεχνική του πορεία συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της μουσικής και του θεάτρου, με πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και με προσωπικότητες από το ευρύτερο διεθνές δημιουργικό και πολιτιστικό πεδίο. Το 2017 ίδρυσε τα φωτογραφικά E2studios στο Ανατολικό Λονδίνο, μέσα από τα οποία συνεργάστηκε με διεθνή brands και μέσα όπως, British Vogue, i-D, Dazed, Prada, Sony Music και άλλους δημιουργικούς οργανισμούς. Έχει επίσης, δημιουργήσει campaigns για αρκετά brands σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Η προσωπική του έκθεση «Beyond the Blur» παρουσιάστηκε στο Cyprus High Commission London, ενώ η έκθεση «2033 Miles» παρουσιάστηκε στο Shoreditch High Street στο Λονδίνο. Παράλληλα φωτογραφίες του αποτέλεσαν μέρος του project «Anew» στη Biennale της Βενετίας, στην 17th International Architecture Exhibition.

Από το 2024 που επέστρεψε στην Κύπρο συνεχίζει να αναπτύσσει νέα projects τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.