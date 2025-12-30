Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κωμωδίας «Shirley Valentine» στο Θέατρο Ένα

Δημοσιεύθηκε 30.12.2025 09:30

Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κωμωδίας «Shirley Valentine» του Willy Russell, ένος από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του σύγχρονου θεάτρου που έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές στο West End, το Broadway και τον κινηματογράφο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Shirley, μια 42χρονη μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, η οποία νιώθει πως η πραγματική της ταυτότητα έχει χαθεί μέσα από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα της ζωής. Κάποτε υπήρξε μια ζωηρή, ανήσυχη επαναστάτρια Shirley Valentine — και τώρα αυτή η χαμένη πλευρά πασχίζει να βγει στην επιφάνεια. Η ευκαιρία έρχεται όταν μια φεμινίστρια φίλη της της χαρίζει ένα ταξίδι στην Ελλάδα.

Η Shirley τολμά να αρπάξει αυτή την ευκαιρία και μέσα από αυτό το τολμηρό βήμα να αρχίσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας, να σπάσει τα καλούπια και τολμά να ζήσει πραγματικά τη ζωή της! Με χιούμορ, τρυφερότητα και εξαιρετική διορατικότητα, ο Willy Russell δημιούργησε μια ηρωίδα οικεία, ανθρώπινη, βαθιά αναγνωρίσιμη. Όχι τυχαία, η «Shirley Valentine» τιμήθηκε με το Βραβείο Λώρενς Ολίβιε Καλύτερης Κωμωδίας (1988) και ήταν υποψήφια για το Tony Καλύτερου θεατρικού έργου.

Η εφημερίδα The Times την χαρακτήρισε «ευφυέστατα κωμική». Το έργο παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο, αγγίζοντας κάθε ενήλικα που έχει πλησιάσει τη στιγμή να σταθεί απέναντι στη ζωή του με θάρρος, ωριμότητα και χιούμορ!

Τακτικές Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 20:30 και κάθε Κυριακή στις 19:00.

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmastercy - https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7364

Συντελεστές:

Μετάφραση: Mαρία Χατζηκλεάνθους

Σκηνοθεσία/ σχεδιασμός φωτισμού: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Σκηνικά: Μαρία Χατζηκλεάνθους

Κοστούμια: Σταύρος Αντωνόπουλος

Φωτογράφιση: Δημήτρης Βαττής

Στον ρόλο της Shirley Valentine: Ευαγγελία Νικολάου