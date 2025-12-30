Παράθυρο logo
Θέατρο
Ατζέντα
Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κωμωδίας «Shirley Valentine» στο Θέατρο Ένα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.12.2025 09:30
Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κωμωδίας «Shirley Valentine» στο Θέατρο Ένα

Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κωμωδίας «Shirley Valentine» του Willy Russell, ένος από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του σύγχρονου θεάτρου που έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές στο West End, το Broadway και τον κινηματογράφο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Shirley, μια 42χρονη μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, η οποία νιώθει πως η πραγματική της ταυτότητα έχει χαθεί μέσα από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα της ζωής. Κάποτε υπήρξε μια ζωηρή, ανήσυχη επαναστάτρια Shirley Valentine — και τώρα αυτή η χαμένη πλευρά πασχίζει να βγει στην επιφάνεια. Η ευκαιρία έρχεται όταν μια φεμινίστρια φίλη της της χαρίζει ένα ταξίδι στην Ελλάδα.

Η Shirley τολμά να αρπάξει αυτή την ευκαιρία και μέσα από αυτό το τολμηρό βήμα να αρχίσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας, να σπάσει τα καλούπια και τολμά να ζήσει πραγματικά τη ζωή της! Με χιούμορ, τρυφερότητα και εξαιρετική διορατικότητα, ο Willy Russell δημιούργησε μια ηρωίδα οικεία, ανθρώπινη, βαθιά αναγνωρίσιμη. Όχι τυχαία, η «Shirley Valentine» τιμήθηκε με το Βραβείο Λώρενς Ολίβιε Καλύτερης Κωμωδίας (1988) και ήταν υποψήφια για το Tony Καλύτερου θεατρικού έργου.

Η εφημερίδα The Times την χαρακτήρισε «ευφυέστατα κωμική». Το έργο παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο, αγγίζοντας κάθε ενήλικα που έχει πλησιάσει τη στιγμή να σταθεί απέναντι στη ζωή του με θάρρος, ωριμότητα και χιούμορ! 

Τακτικές Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 20:30 και κάθε Κυριακή στις 19:00.

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmastercy - https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7364

Συντελεστές: 

Μετάφραση: Mαρία Χατζηκλεάνθους

Σκηνοθεσία/ σχεδιασμός φωτισμού: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Σκηνικά: Μαρία Χατζηκλεάνθους

Κοστούμια: Σταύρος Αντωνόπουλος

Φωτογράφιση: Δημήτρης Βαττής

Στον ρόλο της Shirley Valentine: Ευαγγελία Νικολάου

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
θέατρο ένα
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Όταν ο δεινόσαυρος ξαναβρυχάται

30.12.2025 11:28

Post thumbnail or placeholder

Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κωμωδίας «Shirley Valentine» στο Θέατρο Ένα

30.12.2025 09:30

Post thumbnail or placeholder

Το 2026 η Κύπρος θα μιλήσει και με την τέχνη, λέει η Κασσιανίδου [ΒΙΝΤΕΟ]

29.12.2025 15:56

Post thumbnail or placeholder

Casting call για τη νέα ταινία της Αλεξάνδρας Ματθαίου

29.12.2025 13:24

Post thumbnail or placeholder

Με τη φωτογραφική έκθεση «Πέρας» του Νικόλα Λουκά ολοκληρώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

29.12.2025 13:14

Post thumbnail or placeholder

Κυπριακή Προεδρία 2026: Σε 5 βασικούς πυλώνες το πολιτιστικό πρόγραμμα - Τελετή έναρξης και δράσεις σε 31 χώρες

29.12.2025 11:33

Post thumbnail or placeholder