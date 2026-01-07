«Ο Πολυέλαιος» ταξιδεύει στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 08:10

H 184η παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την ομάδα enact

«Ο Πολυέλαιος», ένα σύγχρονο κυπριακό έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, μετά τις παραστάσεις στη Λεμεσό, ταξιδεύει στη Λευκωσία. Από τις 09 Ιανουαρίου μέχρι την 01 Φεβρουαρίου 2026 κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο WhereHaus 612.

«Ο Πολυέλαιος» απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας. Ένα βράδυ πριν το γάμο του μικρότερου γιού το καλό σαλονάκι για τους ξένους είναι φρεσκομπογιατισμένο και έτοιμο να υποδεχθεί φίλους και συγγενείς για το έθιμο των “ζωμάτων”. Το μόνο που εκκρεμεί είναι να στηθεί ο DIY πολυέλαιος που αγόρασε ο πατέρας. Εντός λίγων ωρών μαζεύεται σύσσωμη η οικογένεια να βοηθήσει, ενώ στο μεταξύ σε όλη τη χώρα γίνονται διακοπές ρεύματος γνωστές ως «Σχέδιο Μπλάκαουτ», κάνοντας το εγχείρημα της οικογένειας ακόμα πιο δύσκολο.

Πληροφορίες παραγωγής:

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μαρίνα Μακρή

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι

Κοστούμια: Φρατζέσκα Φραγκέσκου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Λάζογλου

Μουσική επένδυση: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτης: Φώτης Γεωργίδης

Διεύθυνση παραγωγής: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Βοηθός Σκηνής: Κρίστη Βοσκαρίδου

Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: Δημήτρης Σωτηρίου

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου

Κατάλληλο για άτομα 15 ετών και άνω

Παραστάσεις:

Λευκωσία - WhereHaus 612 :

09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 2026| 20:00

11, 18, 25 Ιανουαρίου και 01 Φεβρουαρίου 2026 | 18:00

Εισιτήρια: Sold Out Tickets στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/opolyelaios

Τιμές εισιτηρίων:

€15 κανονικό

€10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι)

€7 για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (με επίδειξη της κάρτας στο ταμείο)

Πληροφορίες: 25877827