Τελευταίες παραστάσεις για το έργο «Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον

«Μια περίεργη μαύρη κωμωδία. … όλοι μιλούν για αρχές, ενώ κρύβουν, όχι μόνο το πτώμα στο καθιστικό, αλλά και το πτώμα του Δυτικού πολιτισμού» New York Herald Tribune
Θα δοθούν στο Θέατρο Χώρα οι 5 τελευταίες παραστάσεις στις 14, 15, 19, 26, 27 Ιανουαρίου 2026.
Το έργο θα περιοδεύσει στη Λάρνακα στο Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος στις 13/1/26, στη Λεμεσό στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στις 28/1/26 και στην Πάφο στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στις 29/1/26.
Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30.
Συντελεστές:
Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις
Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου - Καρσερά
Σκηνικά / Κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου
Μουσική Σύνθεση: Νεκτάριος Ροδοσθένους
Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη
Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου
Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σεμέλη Κυριαζή
Τεχνική Στήριξη: Κ.Σ. Ηχοτεχνική
Γραφιστικά / Φωτογραφίες: Νικόλ Καρσερά
Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου
Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου
Εισιτήρια: https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/ta-gousta-tou-kyriou-sloan
Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ
Πληροφορίες: 96147809
Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.
Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού
Υποστηρικτής: Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Κοραή 1, Θέατρο Χώρα
Παραγωγή: «Σόλο για Τρεις»