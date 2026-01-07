Τελευταίες παραστάσεις για το έργο «Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον

Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 14:29

Η θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις» ανακοινώνει το Β΄ κύκλο παραστάσεων του έργου «Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν».

«Μια περίεργη μαύρη κωμωδία. … όλοι μιλούν για αρχές, ενώ κρύβουν, όχι μόνο το πτώμα στο καθιστικό, αλλά και το πτώμα του Δυτικού πολιτισμού» New York Herald Tribune

Θα δοθούν στο Θέατρο Χώρα οι 5 τελευταίες παραστάσεις στις 14, 15, 19, 26, 27 Ιανουαρίου 2026.

Το έργο θα περιοδεύσει στη Λάρνακα στο Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος στις 13/1/26, στη Λεμεσό στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στις 28/1/26 και στην Πάφο στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στις 29/1/26.

Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου - Καρσερά

Σκηνικά / Κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου

Μουσική Σύνθεση: Νεκτάριος Ροδοσθένους

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη

Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σεμέλη Κυριαζή

Τεχνική Στήριξη: Κ.Σ. Ηχοτεχνική

Γραφιστικά / Φωτογραφίες: Νικόλ Καρσερά

Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου

Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου

Εισιτήρια: https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/ta-gousta-tou-kyriou-sloan

Κανονικό 15.00 ΕΥΡΩ / Μειωμένο 12.00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες: 96147809

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.

Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού

Υποστηρικτής: Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Κοραή 1, Θέατρο Χώρα

Παραγωγή: «Σόλο για Τρεις»