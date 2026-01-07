Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Living Forms: Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Χριστοδούλου στη γκαλερί Marginalia
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 16:01
Living Forms: Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Χριστοδούλου στη γκαλερί Marginalia

Η Marginalia Gallery στη Λευκωσία παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Χριστοδούλου, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026.

Η Σοφία Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1998 στη Λευκωσία. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με δάσκαλο τον Αριστοτέλη Τζάκο, και αποφοίτησε με άριστα το 2022.

Στην πρώτη της ατομική παρουσίαση στη Marginalia Gallery, η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μια ενότητα έργων που εξερευνούν τον διάλογο ανάμεσα στη χειρονομία και τη δομή, μέσα από μοτίβα και σχήματα προσωπικής επινόησης. Τα έργα της διακρίνονται για τις επάλληλες στρώσεις ελαιοχρώματος, την πνευματικότητα των χρωμάτων και τη διαρκή επαναληπτική διαδικασία του σβησίματος και της επανατοποθέτησης του χρώματος.

Κεντρικό στοιχείο της ζωγραφικής της είναι η χρήση του στένσιλ ως εργαλείο οργάνωσης και αυτοσχεδιασμού. Όπως σημειώνει η ίδια:

«Το στένσιλ είναι ένα σύστημα που μας καθοδηγεί. Παράλληλα, μέσα από αυτό, προκύπτουν μικρές αποκλίσεις, λάθη, τυχαία σημεία – εκεί βρίσκεται η αλήθεια της διαδικασίας, στο τέλος, η αλήθεια του είναι».

Η ζωγραφική της Σοφίας Χριστοδούλου δεν αφηγείται εξωτερικές ιστορίες, αλλά αποτυπώνει εσωτερικές ψυχικές στιγμές. Κάθε στρώση χρώματος είναι ένας προσωπικός στοχασμός, μια καταγραφή του χρόνου, της σιωπής και της πνευματικής εμπειρίας. Η ύλη και η διαδικασία μετατρέπονται σε φορείς νοήματος, σε μια χαρτογράφηση του εσωτερικού τοπίου.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, 7μ.μ.-10μ.μ

Τοποθεσία: Γκαλερί Marginalia (99657080). 

Διάρκεια έκθεσης έως 31 Ιανουαρίου (Τρίτη-Παρασκευή 10π.μ.– 1μ.μ. & 5– 8μ.μ. Σάββατο 10.30π.μ.– 1μ.μ)

 

Tags

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Living Forms: Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Χριστοδούλου στη γκαλερί Marginalia

07.01.2026 16:01

Post thumbnail or placeholder

Τελευταίες παραστάσεις για το έργο «Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον

07.01.2026 14:29

Post thumbnail or placeholder

Πολύτιμες πληροφορίες για βασικές τοποθεσίες μέσω του UNESCO Sites Navigator

07.01.2026 11:59

Post thumbnail or placeholder

Στρώθηκε κόκκινο χαλί για τους προσκεκλημένους - Φωτογραφίες από τον χώρο της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

07.01.2026 11:14

Post thumbnail or placeholder

Διεθνής Διάκριση για τους Nabu Pera: Υποψηφιότητα στα Γερμανικά Βραβεία Μουσικής Κριτικής

07.01.2026 10:17

Post thumbnail or placeholder

Έργα των Salvador Dalí, Piet Mondrian, Paul Klee και άλλων καλλιτεχνών εντάχθηκαν επίσημα στον δημόσιο τομέα

07.01.2026 09:00

Post thumbnail or placeholder