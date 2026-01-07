Living Forms: Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Χριστοδούλου στη γκαλερί Marginalia

Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 16:01

Η Marginalia Gallery στη Λευκωσία παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Χριστοδούλου, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026.

Η Σοφία Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1998 στη Λευκωσία. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με δάσκαλο τον Αριστοτέλη Τζάκο, και αποφοίτησε με άριστα το 2022.

Στην πρώτη της ατομική παρουσίαση στη Marginalia Gallery, η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει μια ενότητα έργων που εξερευνούν τον διάλογο ανάμεσα στη χειρονομία και τη δομή, μέσα από μοτίβα και σχήματα προσωπικής επινόησης. Τα έργα της διακρίνονται για τις επάλληλες στρώσεις ελαιοχρώματος, την πνευματικότητα των χρωμάτων και τη διαρκή επαναληπτική διαδικασία του σβησίματος και της επανατοποθέτησης του χρώματος.

Κεντρικό στοιχείο της ζωγραφικής της είναι η χρήση του στένσιλ ως εργαλείο οργάνωσης και αυτοσχεδιασμού. Όπως σημειώνει η ίδια:

«Το στένσιλ είναι ένα σύστημα που μας καθοδηγεί. Παράλληλα, μέσα από αυτό, προκύπτουν μικρές αποκλίσεις, λάθη, τυχαία σημεία – εκεί βρίσκεται η αλήθεια της διαδικασίας, στο τέλος, η αλήθεια του είναι».

Η ζωγραφική της Σοφίας Χριστοδούλου δεν αφηγείται εξωτερικές ιστορίες, αλλά αποτυπώνει εσωτερικές ψυχικές στιγμές. Κάθε στρώση χρώματος είναι ένας προσωπικός στοχασμός, μια καταγραφή του χρόνου, της σιωπής και της πνευματικής εμπειρίας. Η ύλη και η διαδικασία μετατρέπονται σε φορείς νοήματος, σε μια χαρτογράφηση του εσωτερικού τοπίου.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, 7μ.μ.-10μ.μ

Τοποθεσία: Γκαλερί Marginalia (99657080).

Διάρκεια έκθεσης έως 31 Ιανουαρίου (Τρίτη-Παρασκευή 10π.μ.– 1μ.μ. & 5– 8μ.μ. Σάββατο 10.30π.μ.– 1μ.μ)