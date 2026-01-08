Συναυλίες Starlight 3 από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε Λεμεσό και Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 08.01.2026 08:53

Μια μουσική έναρξη του νέου έτους με διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υποδέχεται το νέο έτος με τη συναυλία Starlight 3, παρουσιάζοντας δύο βραδιές υψηλής μουσικής στην Λεμεσό και τη Λευκωσία, με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Miah Persson και του διακεκριμένου μαέστρου Wolfram Christ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, και στις δύο περιπτώσεις στις 20:30.

Το πρόγραμμα ανοίγει με την Ουβερτούρα σε Ντο μείζονα της Fanny Mendelssohn, ένα έργο που αναδεικνύει την εκφραστική δύναμη και τη συνθετική ωριμότητα της δημιουργού. Ακολουθεί η λυρική άρια του Wolfgang Amadeus Mozart Deh vieni non tardar από την όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο, καθώς και η δραματική άρια κοντσέρτου του Ludwig van Beethoven Ah! perfido, έργο 65 για σοπράνο και ορχήστρα.

Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία αρ. 8 σε Φα μείζονα, έργο 93 του Beethoven, ένα από τα πλέον ευφυή και ζωηρά έργα του συνθέτη, που συνδυάζει δομική ακρίβεια, ένταση και παιγνιώδη διάθεση.

Η Miah Persson συγκαταλέγεται στις κορυφαίες λυρικές φωνές της γενιάς της και αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στο ρεπερτόριο του Mozart, με εμφανίσεις στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα και συναυλιακές αίθουσες παγκοσμίως. Ο Wolfram Christ, πρώην Α΄ κορυφαία βιόλα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, έχει διαγράψει σπουδαία διεθνή πορεία ως σολίστ και μαέστρος, με συνεργασίες σε πέντε ηπείρους.

Λεμεσός

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 20:30

Λευκωσία

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 20:30

Τιμές εισιτηρίων

Ζώνη Α: €25 / €18

Ζώνη Β: €20 / €15

Ζώνη Γ: €17 / €12

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες (με επίδειξη ταυτότητας).

Δωρεάν είσοδος για άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων

Λεμεσός

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

soldouttickets.com.cy

Λευκωσία

cyso.interticket.com

Πληροφορίες

22 463144

www.cyso.org.cy