Κώστας Χατζής & Daniela στο Θέατρο Ριάλτο
Δημοσιεύθηκε 08.01.2026 14:15
Κώστας Χατζής & Daniela στο Θέατρο Ριάλτο

Στις 24 Ιανουαρίου στις 20:30, το Θέατρο Ριάλτο φιλοξενεί μια μοναδική μουσική συνύπαρξη επί σκηνής: ο Κώστας Χατζής και η Daniela δημιουργούν μια συναρπαστική συναυλία γεμάτη μαγεία, ζεστασιά και βαθιά συναισθήματα. 

Ο Κώστας Χατζής, με τις διαχρονικές ερμηνείες και τον βαθιά ανθρωποκεντρικό λόγο του, συναντά τη Daniela, μια ερμηνεύτρια με ζεστή, εκφραστική φωνή και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο συγκίνηση και νοσταλγία, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή, όπως τα «Σπουδαίοι Άνθρωποι αλλά», «Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει» και «Δεν Είμαι Εγώ». 

Η Daniela, αντλώντας επιρροές τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή μουσική σκηνή, ενώνει με μοναδικό τρόπο το παραδοσιακό στοιχείο με την έθνικ μουσική, προσθέτοντας στο πρόγραμμα μια σύγχρονη και ανανεωτική πνοή. Η ιδιαίτερη χημεία των δύο καλλιτεχνών επί σκηνής δημιουργεί ένα σπάνιο καλλιτεχνικό διάλογο, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια αυθεντική και ανεπανάληπτη εμπειρία για το κοινό. 

Η μαγεία της μουσικής ζωντανεύει επί σκηνής στο Θέατρο Ριάλτο. 

Διάρκεια: 110΄ 

Εισιτήρια: € 25 / 22 

Κλείστε εισιτήρια online: https://rialto.interticket.com/program/kostas-khatzis-daniela-3318  

Τηλ. κρατήσεων: 77 77 77 45 (Δευτ.–Παρ., 10:00–15:00) 

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 

 

