Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Τέχνη και Δημόσιος χώρος: Διάλεξη του Θεόδουλου Γρηγορίου στο PSI
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.01.2026 14:24
Τέχνη και Δημόσιος χώρος: Διάλεξη του Θεόδουλου Γρηγορίου στο PSI

«Αυτόφωτα- Ετερόφωτα». Φωτ. © Μαρίνα Σιακόλα

Ένα σύνολο έργων δημόσιας τέχνης που υλοποίησε από το 1982 έως σήμερα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, παρουσιάζει ο καλλιτέχνης Θεόδουλος Γρηγορίου το Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε διάλεξη με θέμα «Οπτικές γωνίες του νου και της ψυχής: Τέχνη και Δημόσιος χώρος».

Η διάλεξη παρουσιάζει μια επιλογή έργων δημόσιας τέχνης που υλοποίησε ο καλλιτέχνης από το 1982 έως σήμερα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μέσα από αυτά τα έργα, ο Θεόδουλος Γρηγορίου στοχάζεται πάνω στον ρόλο της δημόσιας τέχνης στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής, στο δικαίωμα του πολίτη στην απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό, καθώς και στην εφαρμογή του νόμου του 1%, αναδεικνύοντας τόσο τις προκλήσεις όσο και τις προοπτικές του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στη «κρυφή ζωή» των ανολοκλήρωτων έργων και στις συνθήκες που τα συνοδεύουν.

Η διάλεξη θα γίνει στα ελληνικά με σύντομες επεξηγήσεις στα αγγλικά και γαλλικά και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης From Nature to Structure: Threads of Dialogue με έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, της Πρεσβείας της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Δήμου Λεμεσού, του Δήμου Μασσαλίας και της Alliance Française Λεμεσού.

  • Επιμελητής: Eudes Ajot
  • Ανάθεση: Dimitri Ozerkov

 

*Λεμεσός, PSI Foundation, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, 6μ.μ. Είσοδος ελεύθερη κατόπιν κράτησης στο info@psi.art

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Τέχνη και Δημόσιος χώρος: Διάλεξη του Θεόδουλου Γρηγορίου στο PSI

08.01.2026 14:24

Post thumbnail or placeholder

Κώστας Χατζής & Daniela στο Θέατρο Ριάλτο

08.01.2026 14:15

Post thumbnail or placeholder

Οι εκθέσεις του 2026 που αξίζουν ολόκληρα ταξίδια

08.01.2026 13:10

Post thumbnail or placeholder

Η Λευκωσία αναδείχθηκε κορυφαία πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026

08.01.2026 12:31

Post thumbnail or placeholder

Συναυλίες Starlight 3 από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε Λεμεσό και Λευκωσία

08.01.2026 08:53

Post thumbnail or placeholder

'Eνας δάσκαλος στην Ιταλία εξηγεί τη σημασία των βιβλιοθηκών στη ψηφιακή εποχή

08.01.2026 08:40

Post thumbnail or placeholder