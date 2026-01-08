Τέχνη και Δημόσιος χώρος: Διάλεξη του Θεόδουλου Γρηγορίου στο PSI

Δημοσιεύθηκε 08.01.2026 14:24

Ένα σύνολο έργων δημόσιας τέχνης που υλοποίησε από το 1982 έως σήμερα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, παρουσιάζει ο καλλιτέχνης Θεόδουλος Γρηγορίου το Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε διάλεξη με θέμα «Οπτικές γωνίες του νου και της ψυχής: Τέχνη και Δημόσιος χώρος».

Η διάλεξη παρουσιάζει μια επιλογή έργων δημόσιας τέχνης που υλοποίησε ο καλλιτέχνης από το 1982 έως σήμερα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μέσα από αυτά τα έργα, ο Θεόδουλος Γρηγορίου στοχάζεται πάνω στον ρόλο της δημόσιας τέχνης στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής, στο δικαίωμα του πολίτη στην απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό, καθώς και στην εφαρμογή του νόμου του 1%, αναδεικνύοντας τόσο τις προκλήσεις όσο και τις προοπτικές του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στη «κρυφή ζωή» των ανολοκλήρωτων έργων και στις συνθήκες που τα συνοδεύουν.

Η διάλεξη θα γίνει στα ελληνικά με σύντομες επεξηγήσεις στα αγγλικά και γαλλικά και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης From Nature to Structure: Threads of Dialogue με έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, της Πρεσβείας της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Δήμου Λεμεσού, του Δήμου Μασσαλίας και της Alliance Française Λεμεσού.

Επιμελητής: Eudes Ajot

Ανάθεση: Dimitri Ozerkov

*Λεμεσός, PSI Foundation, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, 6μ.μ. Είσοδος ελεύθερη κατόπιν κράτησης στο info@psi.art