Η ταινία The Voice of Hind Rajab προβάλλεται στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Δημοσιεύθηκε 09.01.2026 14:53

Η πολυσυζητημένη ταινία The Voice of Hind Rajab, σε σκηνοθεσία της Κάουτερ Μπεν Χάνια, έρχεται από τις 15 έως τις 22 Ιανουαρίου

Η ταινία The Voice of Hind Rajab, σε σκηνοθεσία της Κάουτερ Μπεν Χάνια, αποτυπώνει με σπαρακτικό ρεαλισμό την ανθρώπινη τραγωδία στη Γάζα.

Βασισμένη σε αληθινά ηχητικά ντοκουμέντα από την τηλεφωνική επικοινωνία ενός 6χρονου κοριτσιού με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, η ταινία παρουσιάζει σε μορφή «δράματος δωματίου» την απέλπιδα προσπάθεια διάσωσης της μικρής Χιντ Ρατζάμπ, εγκλωβισμένης στο αυτοκίνητο της οικογένειάς της, εν μέσω πυρών.

Σκηνοθεσία: Κάουτερ Μπεν Χάνια

Πρωταγωνιστούν: Σάτζα Κιλάνι, Μοτάζ Μαλαχίς, Κλάρα Χούρι, Άμερ Χλεχέλ

Παραγωγή: Γαλλία, Τυνησία

Γλώσσα: Αραβικά (με ελληνικούς & αγγλικούς υπότιτλους)

Διάρκεια: 89’

Είδος: Δράμα

Διεθνής αναγνώριση και οσκαρική πορεία

Το The Voice of Hind Rajab έχει ήδη διακριθεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου:

Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής – Φεστιβάλ Βενετίας 2025

Βραβείο Κοινού – Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν 2025

Επίσημη Υποψηφιότητα της Τυνησίας για τα Όσκαρ 2026

Με τη στήριξη κορυφαίων δημιουργών, όπως οι Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ρούνι Μάρα, Μπραντ Πιτ και Αλφόνσο Κουαρόν, η ταινία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές καταθέσεις της χρονιάς.

Πληροφορίες προβολών

Ημερομηνίες: 15 – 22 Ιανουαρίου

Ώρες προβολής:

Καθημερινά στις 20:30

17 Ιανουαρίου και στις 18:00 & 20:30

Εισιτήρια στο www.pantheon-theatre.com

