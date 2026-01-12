«Φτερουγίσματα Ονείρων» : Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ελευθέριου Πλούταρχου

Το νέο του βιβλίο, τη συλλογή διηγημάτων «Φτερουγίσματα Ονείρων» παρουσιάζει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου ο συγγραφέας Ελευθέριος Πλουτάρχου και οι εκδόσεις Ηλία Επιφανίου.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και λογοτέχνις Έλενα Περικλέους.

Στην εκδήλωση, που φιλοξενείται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχείου ΡΙΚ, απευθύνουν χαιρετισμό η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Ηλίας Παντελίδης, ο πρόεδρος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής Κυριάκος Ιωάννου, ο πρόεδρος τηςΕθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου Ιωάννης Χριστοδούλου και ο εκδότης Ηλίας Επιφανίου.

Θα διαβάσουν αποσπάσματα η φιλόλογος, συγγραφέας Μαρία Λουκά και η εκπαιδευτικός, ποιήτρια Μαρία Χρυσοστόμου. Θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα, που είναι εκπαιδευτικός και πρόεδρος της της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.

Την παρουσίαση συντονίζει η φιλόλογος, ποιήτρια Ευδοκία Ζορπίδου. Το μουσικό μέρος επιμελείται ο Πάμπος Σακκάς. Στο τέλος της εκδήλωσης θα υπάρχει δεξίωση.

Η εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αδερφής του συγγραφέα, Άντρης Πλουτάρχου- Παφίτη, τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και στηρίζουν οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου, ο ΕΛΚ, ο ΟΛΚ και η ΕΕΕΛΚ.

Στα περισσότερα διηγήματα ή αφηγήματα της δεύτερης συλλογής διηγημάτων του Λ. Πλουτάρχου ο αναγνώστης διακρίνει τα όνειρα –με την κυριολεκτική ή τη μεταφορική σημασία της λέξης– των πρωταγωνιστών που φτερουγίζουν επάνω απ’ το δύσβατο, τις περισσότερες φορές, μονοπάτι της ζωής.

Η Ελπίδα ονειρεύεται να βρεθεί θεραπεία για τον καρκίνο. Ο Διονύσης κι η Αλεξάνδρα ονειρεύονται να χαρούν τον έρωτά τους σ’ έναν κόσμο ειρηνικό. Οι ψυχές των παιδιών ζωγραφίζουν όνειρα σε κάθε θλιμμένη γωνιά του πλανήτη μας. Ένα κοριτσάκι αντικρίζει στ’ όνειρό της τη μορφή του «αγγέλου» που τη διέσωσε απ’ τα χαλάσματα που προκάλεσε ο φοβερός σεισμός του 2023 στην Τουρκία. Ο νεαρός Αμπντούλ ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Ο 80χρονος Αργύρης ονειρεύεται να βρεθεί ξανά στο χωριό του, ανταμώνοντας τους παιδικούς του φίλους. Ο Δημήτρης συναντά στα όνειρά του τη μορφή της αγαπημένης του γιαγιάς. Ο κύριος Σωκράτης, παραμονές Χριστουγέννων, διακρίνει στ’ όνειρό του την όψη εκείνου «…που πείνασε και του ‘δωσες να φάει, που δίψασε και του ‘δωσες να πιει, που ήτανε ξένος και τον φιλοξένησες, που ήτανε γυμνός και τον έντυσες, που ασθένησε και τον επισκέφτηκες».

Σ’ ένα διήγημα της συλλογής καλούμαστε να προβληματιστούμε αν συμβαίνουν όλα στη ζωή μας για κάποιον λόγο. Σ’ ένα άλλο ο αναγνώστης διερωτάται αν τελικά ο αριθμός δύο είναι μοιραίος ή τυχερός για τον ήρωα της ιστορίας. Το εντέκατο κείμενο μάς μεταφέρει σ’ ένα πραγματικό στολίδι στους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους. Τέλος, το δωδέκατο κείμενο μάς ταξιδεύει στο Πάρκο Γλυπτών της Αγίας Νάπας, παρέα με την Αργώ, μέσα απ’ τον μύθο και τη φαντασία.

*Αίθουσα Εκδηλώσεων Αρχείου ΡΙΚ, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, 7μ.μ.

Ο Ελευθέριος Πλουτάρχου γεννήθηκε το 1975, κατάγεται από το χωριό Καλοπαναγιώτης και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στις Επιστήμες της Αγωγής. Εργάζεται ως δάσκαλος στη Δημοτική Εκπαίδευση από το 1999.

Ασχολείται τόσο με την ποίηση όσο και την πεζογραφία. Στην εργογραφία του περιλαμβάνονται έντεκα έντυπα και τρία ηλεκτρονικά βιβλία και μελοποιημένη ποίηση. Έργα του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικά έργα και σε αρκετές ανθολογίες και είναι δημοσιευμένα σε πολλά πολιτιστικά περιοδικά σε Κύπρο και Ελλάδα (Νέα Εποχή, Διόραμα, Άνευ, Κυπριακή Εστία, ΟΛΚή, Ανεράδα, Κέφαλος, Επίλλυον, Πνοές Λόγου και Τέχνης κ.ά.). Ποιήματα, δοκίμια και διηγήματά του έχουν διακριθεί με βραβεία και επαίνους σε δεκάδες πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Ως εκπαιδευτικός και συγγραφέας συμμετέχει σε δράσεις φιλαναγνωσίας. Συγκαταλέγεται στον κατάλογο Πρέσβεις/ Πρέσβειρες Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρθρογραφεί σε εβδομαδιαία βάση στη στήλη «Επιφυλλίδες-Πολιτισμός» της ημερήσιας κυπριακής εφημερίδας «Αλήθεια».

Είναι μέλος σε αρκετές λογοτεχνικές ενώσεις και συνδέσμους σε Κύπρο και Ελλάδα. Διατελεί πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου από το 2023 κι έχει διατελέσει επίσης Γραμματέας (2021-2023). Ήταν κριτής σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος. Είναι Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ).

Έχει εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές, δύο συλλογές διηγημάτων, μια παιδική ιστορία, λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων (9+) κ.ά.