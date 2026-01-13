Συνεχίζουν οι παραστάσεις του έργου «Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

"Η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε δύο τόπους είναι ο χρόνος"

Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Open Arts παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Τέννεσσι Ουίλλιαμς " Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ " σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου, με μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών και ερμηνευτών. Τέσσερεις μοναξιές πίσω από κλειστές πόρτες, τέσσερεις τρόποι να ονειρεύεσαι μια διαφορετική ζωή.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Μία μητέρα, η Αμάντα, προσκολλημένη στη δίκη της πραγματικότητα. Ο γιος της Τομ, ένας ποιητής που εργάζεται σε μια αποθήκη παπουτσιών. Η κόρη της Λώρα, που μια παιδική ασθένεια την άφησε με μία σωματική αναπηρία, βρίσκοντας διαφυγή στη συλλογή της από μικρά γυάλινα ομοιώματα ζώων. Όλοι τους σημαδεμένοι από την απουσία του πατέρα τους που τους εγκατέλειψε πολύ νωρίς.

Το μοναδικό πρόσωπο που αναζωπυρώνει τις ελπίδες της οικογένειας για μια πολυπόθητη έξοδο προς το φως, είναι ο νεαρός Τζιμ. Όμως η φυλακή που ο καθένας έχει φτιάξει για τον εαυτό του αποδεικνύεται πολύ πιο ισχυρή από όσο είχαν φανταστεί.

Από το 1944 όταν πρωτοανέβηκε ο "Γυάλινος Κόσμος", τα πρόσωπα του Τομ, της Αμάντα και της Λώρα αγαπήθηκαν όσο λίγα από το θεατρικό κοινό και σφράγισαν την παγκόσμια δραματουργία. Ένα έργο μνήμης, τρυφερό και οδυνηρό, που μιλά για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, για τις οικογενειακές δεσμεύσεις και την αναζήτηση της ελευθερίας.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Τέννεσσι Ουίλλιαμς

Μετάφραση: Η Ομάδα

Σκηνοθεσία: Θανάσης Γεωργίου

Σκηνικό: Έλενα Κοτασβήλι, Τάσος Γκοβάτσος

Κοστούμια: Shona Muir

Μουσική Σύνθεση / Σχεδιασμός Ήχου: Γιάννης Χριστοφίδης

Κινησιολογία: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Φωτογραφίες : Δημήτρης Λούτσιος

Σχεδιασμός Αφίσας: Τάσος Γκοβάτσος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Καλλή, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Λούρα - theatrodentroshows@gmail.com

Παραγωγή: Θέατρο Δέντρο

Συμπαραγωγή: Open Arts

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ώρα έναρξης: 20:30 / Κυριακές 19:00

ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ

(Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

13/01 ΤΡΙΤΗ | 20.30

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Γ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.30

ΠΑΦΟΣ / ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.30

ΛΕΜΕΣΟΣ / ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΤΡΙΤΗ | 20.30

Διάρκεια παράστασης: 120΄

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

Soldout Tickets: https://www.soldoutticketbox.com ,στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ.: 99 520835

Θέατρο Δέντρο: Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835

Τιμές εισιτηρίων: € 15 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ