«Η επανένωση της βόρειας με τη νότια Κορέα» στο Θέατρο Δέντρο

Δημοσιεύθηκε 13.01.2026 11:09

Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Θεατρική Στέγη Κύπρου παρουσιάζουν το σύγχρονο έργο του Ζοέλ Πομμερά "« Η επανένωση της βόρειας με τη νότια Κορέα»" σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου, με μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών και ερμηνευτών.

Ένα έργο που εξερευνά την αγάπη και τη διαρκή διαπραγμάτευση γύρω από αυτήν· τις επιλογές, τις θυσίες και το θάρρος που απαιτούνται για να σταθεί κανείς απέναντι στις σχέσεις του και απέναντι στον εαυτό του. Το έργο εξερευνά τα ζητήματα που απασχολούν βαθιά τον σύγχρονο άνθρωπο: την ανάγκη για ουσιαστική επαφή, τη συντροφικότητα, την αγάπη, αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε προσπάθεια πραγματικής συνάντησης. Με μικρές, πυκνές και ανθρώπινες σκηνές – άλλοτε χιουμοριστικές, άλλοτε σπαρακτικές – αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σχέσεων και τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην επιθυμία, τον φόβο, τη μνήμη και την ευθύνη. Φωτίζει τις επιλογές, τις θυσίες και το θάρρος που απαιτούνται για να σταθούμε με ειλικρίνεια απέναντι στους άλλους αλλά και απέναντι στον εαυτό μας, καταγράφοντας τη διαρκή αναζήτηση και τον αγώνα για ουσιαστική επαφή μέσα στη δύσκολη πραγματικότητα της εποχής μας. Ένα έργο που ανοίγει χώρο για αναγνώριση, σκέψη και ουσιαστικό διάλογο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Ζοέλ Πομμερά

Μετάφραση: Μαριάννα Κάλμπαρη

Σκηνοθεσία: Ονησίφορος Ονησιφόρου

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική Σύνθεση: Ανδρέας Μουστούκης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Χρίστος Γωγάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδριανή Νεοκλέους

Αφίσα/Τρέιλερ/Φωτό: Κρίτων Δούρις

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Σταύρος Λούρας, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Βασιλική Κυπραίου, Παναγιώτης Λάρκου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστυ Χαραλάμπους, Ανδριανή Νεοκλέους

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Λούρα - theatrodentroshows@gmail.com

Παραγωγή: Θέατρο Δέντρο Συμπαραγωγή: Θεατρική Στέγη Κύπρου

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ώρα έναρξης: 20:30 / Κυριακές 19:00

ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ

(Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835)

11/01 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

17/01 ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.30

18/01 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

21/01 ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.30

24/01 ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.30

25/01 ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.00

ΛΑΡΝΑΚΑ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 23/01 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.30

ΛΕΜΕΣΟΣ/ΡΙΑΛΤΟ 28/01 ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.30

Διάρκεια παράστασης: 90΄

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

Soldout Tickets: https://www.soldoutticketbox.com , στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ.: 99 520835

Τιμές εισιτηρίων: € 18 κανονικό

Θέατρο Δέντρο: Eνότητας 44Β, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία | τηλ.: 99 520835

€ 15 μειωμένο* (μόνο από το ταμείο του Θεάτρου Δέντρο)

*Συνταξιούχοι, ηθοποιοί, φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες, πολύτεκνοι, μέλη του α.π.κυ. ↘Απαραίτητη η επίδειξη της νόμιμης ταυτότητας στο ταμείο, κατά την είσοδο στο θέατρο