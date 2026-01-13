Παράθυρο logo
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις συναυλίες
Δημοσιεύθηκε 13.01.2026 11:59
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις συναυλίες

Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις Κύπριοι μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών.

Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο

Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας

Παραγωγή: Roll Out Vision Services

Οι συναυλίες:

11/3 Μάντσεστερ, Band on the Wall | Εισιτήρια εδώ

13/3 Εδιμβούργο, The Liquid Room | Εισιτήρια εδώ

15/3 Λονδίνο, Electric Ballroom | Εισιτήρια εδώ

