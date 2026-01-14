Νέος κύκλος παραστάσεων για το θεατρικό αναλόγιο «Η Άλλη Εποχή»

Δημοσιεύθηκε 14.01.2026 12:29

«Μια παράσταση που μετατρέπει την ιστορία σε ζωντανή εμπειρία και τη μνήμη σε ουσιαστικό διάλογο με το σήμερα.»

Μετά από τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, το Φανταστικό Θέατρο παρουσιάζει νέο κύκλο παραστάσεων του θεατρικού αναλογίου «Η Άλλη Εποχή » στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία.

Για το έργο:

Απρίλιος 1941. Μια παρέα Κύπριων φοιτητών παγιδεύονται στην Αθήνα με την εισβολή των Γερμανών, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα ή να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Μέσα στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι νεαροί αυτοί άνθρωποι προσπαθούν να αντισταθούν στον φασισμό, βιώνοντας ταυτόχρονα τις πρώτες μεγάλες καθοριστικές εμπειρίες της ζωής τους —τον έρωτα, την απώλεια, την προδοσία, την αναμέτρηση με την ίδια την ιστορία.

Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή-δραματοποίηση και σκηνοθετική επιμέλεια της Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας.

Το αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου αποκτά σήμερα ανησυχητική επικαιρότητα. Η διάβρωση των δημοκρατικών αξιών προβάλλουν ξανά ως απειλές, καθιστώντας το έργο μια βαθιά ανθρώπινη και πολιτική υπενθύμιση: η ελευθερία και η αξιοπρέπεια κερδίζονται μόνο όταν δεν κλείνουμε τα μάτια στην αδικία γύρω μας.

«Μια παράσταση που μετατρέπει την ιστορία σε ζωντανή εμπειρία και τη μνήμη σε ουσιαστικό διάλογο με το σήμερα. Με ευαισθησία και σκηνοθετική μαεστρία, η Μαγδαλένα Ζήρα φωτίζει το έργο της γιαγιάς της, Μάγδας Κιτρομηλίδου, μιας εμβληματικής εκπαιδευτικού που σημάδεψε γενιές μαθητών με το ήθος, τη σκέψη και την αγάπη της για τα παιδιά. Η «Άλλη Εποχή» μιλά για τη νεότητα μέσα στον πόλεμο, για τις επιλογές, την ευθύνη και τη δύναμη της παιδείας να αντιστέκεται.» - Έλενα Χατζηγέρου

«Το μυστικό της παράστασης: η συνοχή της ζωντανής και σύγχρονης σκηνοθεσίας, η τρυφερότητα που σίγουρα πηγάζει από την αυτοβιογραφία της συγγραφέως που μεταφέρει ανόθευτα τα συναισθήματα και των τριών, η γρήγορη και αρμονική εναλλαγή των διάφορων ρόλων, η συνεχής ροή ανάμικτων συναισθημάτων ανάμεσα στους τρεις, που βιώνουν μιαν Αθήνα βαθιά πληγωμένη από απάνθρωπα γεγονότα.»- Άννα Μαραγκού

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο (διασκευή-δραματοποίηση) και σκηνοθετική επιμέλεια: Μαγδαλένα Ζήρα

Βασισμένο στο αυτοβιογραφικό αφήγημα ‘Η Άλλη Εποχή’ της Μάγδας Κιτρομηλίδου

Μουσική: Αντώνης Αντωνίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Καλλιτεχνική επιμέλεια χώρου και αφίσα: Γιώργος Τσαγγάρης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Έλενα Κατσούρη

Συντονισμός παραγωγής: Μαρία Πισιήλη

Τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Γιάννη Τσαγκάρης, Σεμέλη Κυριαζή

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης

Ηθοποιοί: Νάγια Αναστασιάδου, Μαρία Μασώνου, Λουκάς Προκοπίου

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νέες Ημερομηνίες και ώρες παραστάσεων: 28, 30, 31 Ιανουαρίου και 4, 6, 7 Φεβρουαρίου στις 8 μμ, 1η και 8 Φεβρουαρίου στις 6μμ.

H παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κρατήσεις στο: www.more.com [https://www.more.com/cy-el/tickets/theater/i-alli-epoxi]