GRAPES / Sips & Scenes: Γευσιγνωσία, Grapes Talks και vinyl DJ sets στο ARTOS House

Δημοσιεύθηκε 14.01.2026 15:03

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και ένα premium tasting 6 κρασιών από τον Samvel Simonyants μέσα στον αρχαίο τάφο του ARTOS, μια εμπειρία με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Απαιτείται προκράτηση: klisto.com.cy

Oι γεύσεις του κρασιού, η μουσική και η γνώση ενώνονται στο «GRAPES / Sips & Scenes», το οποίο λαμβάνει χώρα στις 18 Ιανουαρίου 2025, στο ARTOS House, από τις 17.30 μέχρι και τις 00.00.

Η διοργάνωση μπραγματοποιείται από το Glorious Grapes και το γρανάζι, με σκοπό να παρουσιάσουν μια φρέσκια και διαφορετική εμπειρία γύρω από το κρασί με μία επιμέλεια 25 ετικετών από 11 οινοποιεία από Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο.

Όλα τα κρασιά θα σερβίρονται στο μπαρ σε δοκιμή, ποτήρι ή φιάλη με αντίστοιχη χρέωση, ενώ για αγορά και δώρα θα διατίθενται στο Grapes / Shop.

Η ομάδα Θερ(ο)ινά επιμελείται και παρουσιάζει τα Grapes Talks, μια σειρά από μικρές θεματικές παρεμβάσεις γύρω από το κρασί και τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το κρασί σήμερα.

Θεματικές & Ομιλητές

Τι είναι κρασί;

Ομιλητές: Μαρία Μασούρα & Ανδρέας Γεωργιάδης Γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες στον κυπριακό αμπελώνα. Ομιλητές: Λουκάς Παπαλουκάς & Μιχάλης Κωνσταντινίδης Το κυπριακό κρασί στην εστίαση: χτες, σήμερα και αύριο. Ομιλητές: Παναγιώτης Μέντζης & Μιχάλης Βρυωνίδης Το κυπριακό κρασί στο εξωτερικό. Ομιλητές: Χάρης Ευαγγέλου & Λουκία Ξιναρή

Μουσική & Γαστρονομία

Τη μουσική συνοδεία του event αναλαμβάνουν οι Paul Laza και Mighty Scoop με vinyl-only DJ sets.

Οι Chef Andrew και Imogen θα ετοιμάζουν επί τόπου fresh pasta με τρία πιάτα:

• Rigatoni με beef ragu

• Cassarecce με green sauce & parmesan

• Spaghetti aglio e olio peperoncino

Είσοδος: 10 ευρώ

[Με την υποστήριξη: Thetoina.cy, Vignona Digital Printing, Turbo Sound System Cy]