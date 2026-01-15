«κύκλοι, τζ̃αι χιλϊότζ̃υκλοι» στο Κτήριον 53

Το έργο του Ευριπίδη Δίκαιου, με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Γιωρκάτζη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Φανερωμένης το περασμένο καλοκαίρι, επιστρέφει για δύο παραστάσεις.

Κύπρος 1981 — Ένας πειρατικός ραδιοσταθµός, ένας πρωτοπόρος αλήτης τζ̃αι, προς ξεσκαρτάρισµαν, ο πάκκος γράµµατα που αντάλλασσαν οι κυράτσες της Φιλοπτώχου των Αγίων Οµολογητών του ‘50…

Τζ̃’ o ‘κοών ακουήτω!

Ένας πνευµατώδης ασεβής κυπριακότατος θεατρικός µονόλογος, γλήορος ωσάν ναν πά σε ράγες, που φαντάζεται την κάθα-γυναίκα του ’50 µε µιαν πένναν εις στο σ̃έριν τζ̃αι πολλά να πει· τον κάθα-Άντραν µε πολλά να αγρωνίσει. Τζ̃αι εµπροπέτης ο ραδιοπειρατής το ’81 να θκιεβάζει, τζ̃αι να έλλεται.

Με πειραχτήρικην διάθεσην που τον βασταερόν τον ηθοποιόν τον Πέτρον τον Γιωρκάτζην, ακλουθούµεν έναν ποιητάρικον περιπάτιν ξύστροπης πολλολόησης, πολλοσκαλισµένου στίχου τζ̃αι πεζών που µόνον αππάρους δεν προσπερνούν· η έµπνευση ριζ̃ιασµένη γερά στο φυσικό περιβάλλον του νησσιού τζ̃αι στο βριµίδιν της λαϊκότροπης έκφρασης, ιστορικής καταγραφής τζ̃αι επιστηµονικής σοφίας που µας παραδίδει η κυπριακή βιβλιογραφία µας.[νέα ελληνικά]

Ένας πνευµατώδης, ασεβής, κυπριακότατος θεατρικός µονόλογος· ένα µονόπραχτο που ρέει σαν τρένο σε ράγες και φαντάζεται την κάθε-Γυναίκα της δεκαετίας του 50 µε το χαρτί και το καλαµάρι στο χέρι, και µε πολλά να πει· τον κάθε-Άντρα µε πολλά να καταλάβει. Δηµαγωγός και αρωγός, ο ραδιοπειρατής το ’81 να διαβάζει, ν’ απαγγέλει και να χορεύει στο µικρόφωνο.

Με χιουµοριστική, πειραχτήρικη διάθεση, ο καταξιωµένος ηθοποιός Πέτρος Γιωρκάτζης ιχνηλατεί για το κοινό ένα ποιητικό περίπατο σε τοπία φαντασιακής πολυλογίας, λεπτοσκαλισµένου στίχου και περίτεχνων πεζών· ένα προφορικός λόγος ριζωµένος στο φυσικό περιβάλλον του νησιού της Κύπρου και αγκυρωµένο στην πλουσιοπάροχη παράδοση της λαϊκότροπης έκφρασης, ιστορικής καταγραφής και επιστηµονικής σοφίας που παραδίδει η κυπριακή βιβλιογραφία.

Κείµενα, σκηνοθεσία: Ευριπίδης Δίκαιος

Ηθοποιός: Πέτρος Γιωρκάτζης

Yπεύθυνη παραγωγής: Φαίδρα Δικαίου

Ημερομηνίες Παραστάσεων

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

Σάββατο, 24 Ιανουαρίουώρα έναρξης: 8:00 μ.μ.

Διάρκεια: 50’

Είσοδος: 10€ (δεν διατίθεται μειωμένο)

Προκρατήσεις: 99 464736

Χώρος παραστάσεων :

Κτήριον 53”, Λεωφόρος Αθηνάς 25-27, Χρυσαλινιώτισσα-1017, Λευκωσία | 70001384, ktirion53@gmail.com | instagram: @ktirion_53.

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε Α.Μ.Ε.Α., με ηλεκτρική αναπηρική καρέκλα. Απαραίτητη η προειδοποίηση εκ των προτέρων.

Με την βοήθεια του Όμιλου Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου, που απλόχερα παρείχαν γνώσεις και εξοπλισμό. Eυχαριστίες στην Synergia Media για την δωρεά ηχητικού εξοπλισμού. Ο σχεδιασµός ήχου, εικαστικών και φωτισµού έγινε από τoν σκηνοθέτη.