Φεστιβάλ Cult & B-Movies στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 15.01.2026 10:43

Το Cult & B-Movies Festival επιστρέφει στις 7και 8 Φεβρουαρίου, προσκαλώντας το κοινό σε μια διήμερη εξερεύνηση του cult κινηματογράφου και των B-movies που απέκτησαν φανατικό κοινό και διαχρονική αξία.

Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στο πολυχώρος Συνεργείο δημιουργώντας το ιδανικό πλαίσιο για μια εμπειρία αφιερωμένη στο εναλλακτικό, το ανορθόδοξο και το κινηματογραφικά τολμηρό.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Brave New Media και την CCC(Cyprus Cult Cinephiles), σε συνεργασία με τη Λέσχη Κινηματογράφου Λεμεσού και το Φεστιβάλ CyFi, με στόχο την ανάδειξη και την επανεκτίμηση ταινιών που κινούνται εκτός των καθιερωμένων κινηματογραφικών κανόνων.

Το Cult & B-Movies Festival αποτελεί μια γιορτή για τους φίλους του cult σινεμά και μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τη γοητεία του κινηματογραφικού .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 99 442877 ή στη σελίδα www.synergeio.org.

Το πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/2

6μμ |«playtime “(1967)

Σκηνοθεσία: Jacques Tati

Διάρκεια:1 ώρα και 55 λεπτά

Με τη συνεργασία τη λέσχης κινηματογράφου Λεμεσού

Διαλειμμα 30'

8:30 μμ | « Leo Brasina”

Σκηνοθεσία: Αντρέας Παπακυριακού

Διάρκεια: 70 λεπτά

Με τη Παρουσία του σκηνοθέτη

Ακολουθεί Dj party

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2

7 μμ « Επιλεγμενες Cult ταινίες μηκρου μήκους» σε Συνεργασία με το CyFi Fest το πρώτο κυπριακό Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου

Επιμελείται από τον Αντρέα Κυριακου

Διάρκεια: 60 λεπτά

Διάλειμμα 30 '

8:30 μμ « η Μονοκατοικία»

Σκηνοθεσία: Ιωακειμ Μυλωνά

Διάρκεια: 88 λεπτά

Με τη Παρουσία του σκηνοθέτη

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας η ταινία «Μονοκατοικία» θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Φανταστικού CyFi στο Πάνθεον μεταξύ 20-22/2 και τη Δευτέρα 9/2 στο ΡΙΟ η Λέσχη Κινηματογράφου Λεμεσού θα προβάλει ταινία Cult (θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα Φεβρουάριου)