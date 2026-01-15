Παράθυρο logo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.01.2026 11:15
Οι «Μύθοι της Κύπρου» ζωντανεύουν μέσα από μια πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ

Μυθικές μορφές από την κυπριακή λαϊκή παράδοση, τους θρύλους και την προφορική ιστορία βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας πολυθεματικής έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), η οποία άνοιξε τις πύλες της χθες στη Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελλιωτίσσα, στη Λευκωσία.

Με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου», η έκθεση ζωντανεύει ορισμένες από τις πιο γνωστές μυθικές μορφές της κυπριακής λαϊκής παράδοσης, όπως τον Διγενή, τη Σιερολόττα, τους Καλλικάντζαρους, τη Ρήγαινα και άλλους θρυλικούς χαρακτήρες της κυπριακής μυθολογίας. Μέσα από τρισδιάστατες εγκαταστάσεις και μακέτες, καθώς και τη χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, οι μύθοι παρουσιάζονται με έναν βιωματικό τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να τους προσεγγίσουν από κοντά και να ανακαλύψουν εκ νέου την τοπική λαϊκή παράδοση.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου και θα είναι ανοικτή στο κοινό από Τετάρτη έως Κυριακή, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες στο κοινό να επανασυνδεθεί με τους λαϊκούς μύθους και τις παραδόσεις της Κύπρου.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η έκθεση «Μύθοι της Κύπρου» δημιουργήθηκε «από μια βαθιά ανάγκη να διαφυλαχθεί, να αναδειχθεί και να μεταδοθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι μύθοι και οι παραδόσεις ενός τόπου δεν αποτελούν απλώς αφηγήσεις του παρελθόντος, αλλά ζωντανές ιστορίες που συνδέουν γενιές, αντανακλούν τις αξίες ενός λαού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής του ταυτότητας».

  • Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελιώτισσα, Λευκωσία | 14 Ιανουαρίου- 25 Φεβρουαρίου (Τετάρτη & Παρασκευή 4-7.30μ.μ., Σάββατο και Κυριακή 10π.μ.- 1μ.μ.)

 

