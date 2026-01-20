«Ιφιγένεια: Millennium Edition»|Μια ανατριχιαστική site-specific θεατρική εμπειρία στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στην καρδιά της Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 20.01.2026 10:19

Ο Neil LaBute, βραβευμένος με το Βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών, και με τα Βραβεία Sundance, Independent Spirit και New York Film Critics Circle, έχει θεωρηθεί ένας νεότερος David Mamet, λόγω της θεματολογίας των έργων του περί σχέσεων μεταξύ φύλων, περί πολιτικής ορθότητας και αρρενωπότητας. Αυτό που ξεχωρίζει στη γραφή του LaBute είναι η κωμικοτραγική υπενθύμιση της μικρότητας του ανθρώπου, του σκοτεινού εγωκεντρισμού του, και του πώς η σύγχρονη τραγωδία φωλιάζει στην ασημαντότητα.

Στον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού που παρουσιάζει η Alpha Square, «Ιφιγένεια: Millennium Edition», ο ήρωας μπορεί να θεωρηθεί (από τον εαυτό του, τουλάχιστον) ένας σύγχρονος Αγαμέμνονας. Μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος εξομολογείται σε έναν άγνωστο μια πρόσφατη, βαθιά απογοήτευσή του… Σαν αντίβαρο του μεγέθους της αρχαίας τραγωδίας, θα μας σερβίρει τη μικρότητα της σύγχρονης καθημερινότητας, την «nouvelle ηθικολογία» ενός σημερινού εργαζόμενου πατέρα, και τον τραυματισμένο ανδρισμό ενός «corporate loser».

Ο Ανδρέας Αραούζος αναμετριέται ξανά με τον συγκεκριμένο ψευδο-Αγαμέμνονα, 18 χρόνια μετά τις αγγλόφωνες παραστάσεις που δόθηκαν το 2008, στην Λευκωσία, την Αθήνα, το Λονδίνο, το Παρίσι και την Δαμασκό. Τώρα, σε ελληνική μετάφραση και σκηνοθεσία δική του, η παράσταση παρουσιάζεται σε μια μοναδική site-specific εμπειρία για το θεατή στο ξενοδοχείο MAP στην καρδιά της Λευκωσίας. Η «Ιφιγένεια: Millennium Edition» θα ξεκινάει από το μπαρ του Scale Restaurant στο ισόγειο, όπου οι θεατές θα λάβουν ένα ποτήρι κρασί. Θα ακολουθήσουν τον ηθοποιό στη Σουίτα 504 στον πέμπτο όροφο, για να ακούσουν τη συναρπαστική εξομολόγησή του, με θέα το φωτισμένο τείχος της Λευκωσίας.

Θα δίνονται διπλές παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή. Οι θεατές της Κυριακής παίρνουν σε πακέτο, με το εισιτήριο της παράστασης, δείπνο στο Scale Restaurant είτε πριν την παράσταση (αν θα παρακολουθήσουν τη δεύτερη) είτε μετά (αν θα παρακολουθήσουν την πρώτη) με ειδικό 3-course set menu (το οποίο θα βρείτε στις ιστοσελίδες Alpha Square και Ticketmaster). Οι θεατές του Σαββάτου, εάν επιθυμούν, μπορούν επίσης να δειπνήσουν στο Scale πριν ή μετά την παράσταση, κάνοντας τη σχετική κράτηση με το εστιατόριο στο 22444440 (αυτό θα είναι ανεξάρτητο από το εισιτήριό τους της παράστασης).

Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504 (Ξεκινάει από το Scale Bar στο ισόγειο)

Διπλές Παραστάσεις από 7 Φεβρουαρίου 2026:

Σάββατα: στις 8.00 μμ & στις 10.00 μμ (χωρίς δείπνο)

Κυριακές: στις 7.00 μμ (με δείπνο στις 8.15 μμ) & στις 9.00 μμ (με δείπνο στις 7.15 μμ)

Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά

Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier

Παραστάσεις Σαββάτου: €20 (συμπ. ένα ποτήρι κρασί πριν την παράσταση)

Παραστάσεις Κυριακής: €45 (συμπ. ένα ποτήρι κρασί πριν την παράσταση και δείπνο 3-course set menu* στο Scale Restaurant μετά/πριν την παράσταση)

* Το set menu για το δείπνο μπορείτε να το δείτε εδώ και δεν συμπεριλαμβάνει ποτό.