Ο Φεβρουάριος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 20.01.2026 11:10

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

5 & 6 Πεμ & Παρ 20:30 (50’)

Ο Χορός των Εραστών - Tiago Rodrigues I Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Ένα ζευγάρι μες στη νύχτα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» λέει εκείνη. «Δεν μπορεί να αναπνεύσει» επαναλαμβάνει εκείνος. Ορμούν στο αυτοκίνητο και τρέχουν για το νοσοκομείο. Το έργο του Πορτογάλου συγγραφέα και σκηνοθέτη μας γραπώνει ήδη από τις πρώτες φράσεις. Ο Χορός των εραστών μας παρασύρει στην καρδιά της σχέσης δύο ανθρώπων, την ώρα που αναμετρώνται με μια οριακή εμπειρία ζωής και θανάτου. Κι από εκεί, στην πορεία της κοινής ζωής τους, ενός «μαζί για πάντα», κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. Κείμενο & Σκηνοθεσία: Tiago Rodrigues. Ερμηνεύουν οι Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Καλλιτεχνική Συνεργάτρια: Αργυρώ Χιώτη. Σχεδιασμός Φωτισμών: Rui Monteiro. Καλλιτεχνική Βοηθός, Σκηνικά & Κοστούμια: Magda Bizarro.Μετάφραση: Μαρία Παπαδήμα. Βοηθός Σχεδιασμού Σκηνικών & Κοστουμιών: Μαργαρίτα Τζαννέτου. Εκτέλεση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή - Ρένα Ανδρεαδάκη. Παραγωγή για την Ελλάδα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Η παρουσίαση της παράστασης υποστηρίζεται από το Touring Program της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα με αλλεργία στο χώμα.

€ 25 / 20

7 Σαβ 20.30 (60’) Επί Σκηνής

Keffiyeh / Made in China – Dalia Taha I Θέατρο ΑντίΛογος

Ένα έργο που αναζητά την τρυφερότητα μέσα στη δίνη και τον παραλογισμό του πολέμου. Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της Παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα, σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Ένα κολάζ ανθρώπινων ιστοριών, ένα σπονδυλωτό έργο που καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής σε μια εμπόλεμη ζώνη. Σπαρακτικές, κάποτε και χιουμοριστικές, καθημερινές στιγμές, στις οποίες καθημερινοί άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με δεκαετίες καταπίεσης, εκτοπισμού και προσπάθειας αφανισμού. Συγγραφέας: Ντάλια Τάχα. Μετάφραση: Φώτης Φωτίου. Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου. Ερμηνεία: Δημήτρης Αντωνίου, Έλυα Παλάτου, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια.

€ 15/12

9 & 10 Δευ & Τρι 20:30

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (18+)

Όπως κάθε χρόνο, οι βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύουν σε δεκάδες προορισμούς, ανάμεσα στους οποίους και η Λεμεσός, η Λευκωσία, η Πάφος και η Λάρνακα. Οι προβολές του κορυφαίου ελληνικού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους διοργανώνονται από τo Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το Θέατρο Ριάλτο και το Φεστιβάλ Δράμας, με τη συνεργασία του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου Λευκωσίας, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και των Κινηματογραφικών Λεσχών Λάρνακας και Λεμεσού. Με αγγλικούς υπότιτλους.

Είσοδος ελεύθερη (Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων).

11 Τετ 20:30 (60’)

My CELLO World - Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη

Η ταλαντούχα βιολοντσελίστρια Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη γιορτάζει τα 40 χρόνια της μαγικής της σχέσης με το βιολοντσέλο, προσκαλώντας μας σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ βαθιάς μουσικότητας και εξαίρετης τεχνικής. Μια σπάνια ευκαιρία για τους λάτρεις του βιολοντσέλου να ακούσουν ζωντανά μερικά από τα πιο θρυλικά και απαιτητικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου με την υπογραφή συνθετών όπως: Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Frederic Chopin, Camille Saint-Saëns, Gabriel Faure, Claude Debussy, Gaspar Cassado, Aram Khatchaturian, Astor Piazzolla, Μίκης Θεοδωράκης. Μια βραδιά-ύμνος στο βιολοντσέλο, αλλά και στο πιάνο και στον μεταξύ τους άρρηκτο αέναο διάλογο. Στο πιάνο συνοδεύει η διεθνούς φήμης πιανίστα Ανίτα Τομάσεβιτς.

€ 20 / 12

14 Σαβ 16:00 (100’)

ΜΑΖΙ – Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, Μια Φωνή, Μια Ελπίδα

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η λέξη «ΜΑΖΙ» γίνεται πράξη και ενώνει τους ανθρώπους. Μια μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά που δίνουν τη δική τους γενναία μάχη με τον καρκίνο. Χορωδίες, χορευτές, ηθοποιοί, μαθητές, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό (ζωντανά και μέσα από βιντεάκια ελπίδας) ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Διοργάνωση – Καλλιτεχνική καθοδήγηση: Στέλιος Μιχαηλίδης. Συνδιοργάνωση: Θέατρο Ριάλτο. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

€5

(Θ) 17 & 18 Τρι & Τετ 20:30 (120’)

Εδώ Λέμε SOS - Γιώργος Τσιάκκας Ι Θέατρο Λέξη

Η κωμωδία εδώ Λέμε SOS σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα. Έντεκα εξαιρετικοί ηθοποιοί μπλέκονται σε κωμικές καταστάσεις που διαδέχονται η μία την άλλη με έναν καταιγιστικό ρυθμό, υπογραμμίζοντας τα καλά μας, αλλά και τα κακά μας και τα ανάποδα. Μας έχουν μείνει ακόμη κάποιες αντιστάσεις ή τα θυσιάζουμε όλα στον βωμό του χρήματος; Η απάντηση επί σκηνής. Κείμενο: Γιώργος Τσιάκκας. Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη. Παίζουν: Έλενα Ευσταθίου, Μάριος Δημητρίου, Μαρίνος Χατζηβασιλείου, Μάρα Κωνσταντίνου, Βασίλης Χαραλάμπους, Μαρίνα Βρόντη, Πολυξένη Σάββα, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Σταυριάνα Καδή.

€18 / 22 / 25

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45